OSBiH i Vojska SAD-a jačaju interoperabilnost kroz zajedničku obuku u Rajlovcu

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) i Vojske Sjedinjenih Američkih Država realizirali su zajedničku vojnu obuku u kasarni Rajlovac u periodu od 26. januara do 6. februara, s ciljem unapređenja sposobnosti reagiranja u najzahtjevnijim situacijama spašavanja života na zemlji i u zraku, saopćila je Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini na platformi X.

U vježbi su učestvovali pripadnici Nacionalne garde savezne države Maryland i Civilno-vojnog elementa podrške Vojske SAD-a (U.S. Army Civil Military Support Element), koji su trenirali zajedno s medicinskim tehničarima deminerskih timova OSBiH, kao i timovima za potragu i spašavanje 2. helikopterskog skvadrona OSBiH.

Iz Ambasade SAD-a ističu da je zajednička obuka dodatno doprinijela jačanju partnerstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, zasnovanog na sigurnosti, spremnosti i stabilnosti.