Faruk Kapidžić: "Konaković drži leđa Dodiku, Trojka mu je sve omogućila"

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić bio je gost emisije "Dan uživo" na N1 televiziji, gdje je oštro kritizirao vladajuću Trojku, ali i komentirao prekinutu sjednicu Skupštine KS te odnose unutar probosanskog bloka.

Kapidžić tvrdi da je predsjedavajući Skupštine Elvedin Okerić prekinuo sjednicu jer vladajuća većina nije imala potreban broj ruku.

- Nisu u stanju da vode sjednicu, jednostavno njih nema. Okerić, čovjek koji ima crni pojas u karateu i skida čepove s flaša nogom, nije imao hrabrosti da prizna da nisu imali većinu. Umjesto toga, u toj bučnoj raspravi iznenada je prekinuo sjednicu - kazao je Kapidžić.

"SDA neće spašavati Trojku"

Govoreći o novoj stranci koju je osnovao njegov kolega iz skupštinskih klupa Rusmir Pobrić, Kapidžić je izrazio nadu da će ona okupiti nezadovoljne članove NiP-a.

- Nadam se da će taj jedan normalni dio NiP-a moći bar malo popraviti situaciju koju je Trojka napravila. Ovo je katastrofa, oni pokušavaju nekako preživjeti do izbora. Jučer smo raspravljali o finansijskim planovima za 2024. godinu, to je trivijalno - istakao je.

Na pitanje da li bi SDA preuzela vlast u Kantonu Sarajevo u ovom trenutku, Kapidžić je bio jasan: "Naravno da ne bi. Oni su dogurali do ovdje, nema potrebe da ne sačekamo izbore. Ne možemo ništa popraviti u ovih par mjeseci."

Kandidat za Predsjedništvo

Komentirajući spekulacije o kandidatu SDA za člana Predsjedništva BiH, Kapidžić je rekao da odluka još nije donesena.

- Predsjednik Izetbegović s ekipom će odlučiti o tajmingu i imenu. Da li će to biti on ili neko drugi, vidjet ćemo. SDA je velika i odgovorna stranka koja ima bar 12 ljudi koji mogu biti kandidati, za razliku od 12 'patuljastih stranaka' koje se moraju ujediniti oko jednog imena - rekao je Kapidžić.

Smatra da Denis Bećirović ovoga puta nema šanse, jer je "potrošena medijska municija" o izdajama i aferama.

Optužbe na račun Konakovića

Najveći dio kritika Kapidžić je uputio lideru NiP-a Elmedinu Konakoviću, optužujući ga da radi u interesu Milorada Dodika.

- Konaković cijelo vrijeme drži leđa Dodiku. On ga je ubacio u vlast, dao mu sve u prve dvije godine, a onda kao "upalio bagere". To je zajednička akcija da se Dodik spasi. Sve što Dodiku odgovara, odgovara i Konakoviću - tvrdi Kapidžić.

Osvrnuo se i na ulogu delegata SDA Dževada Mahmutovića u Domu naroda, odbacujući optužbe da je SDA pomogla SNSD-u.

- Mahmutović je s razlogom ubrzao procese. Da je poslao apelaciju Ustavnom sudu RS-a, Dodik bi dobio na vremenu, a vrijeme kontroliše onaj ko kontroliše taj sud. Konaković to vrlo dobro zna - objasnio je.

Kapidžić smatra da je Dodik sada u boljoj poziciji nego prije godinu dana.

- On je maknut s funkcije, doveden je drugi čovjek (Karan), a on apsolutno upravlja SNSD-om i RS-om, ali bez odgovornosti. Cijelo vrijeme je zaštićen od zakona, a to mu omogućavaju Konakovićevi potezi - zaključio je Faruk Kapidžić.