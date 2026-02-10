Video / Misterija: Na ovom mjestu je sletio Audi u kojem su stradali mladići, Amar Kozlić nikada nije pronađen

Prošlo je 9 punih godina otkada je 4. februara 2017. godine došlo do stravične nesreće u Lašvi kod Zenice kada su stradala trojica mladića Amar Kozlić, Husein Delić i Almen Begović.

Dva dana kasnije, 6. februara pronađena su tijela Delića i Begovića, a ni 9 godina kasnije nije pronađeno tijelo Amara Kozlića.

U međuvremenu roditelji Amara Kozlića su više pita istupali u medijima. Nikada nisu izgubili nadu da je njihov sin možda i živ.

Reporteri "Avaza" posjetili su danas mjesto gdje su mladići Audijem sletjeli u nabujalu rijeku Lašvu.

Pogledajte snimke iz zraka mjesto na kojem je došlo do velike tragedije.

