APEL ZA POMOĆ

Pomozimo malenoj Anastaziji Kočić koja boluje od neizlječive bolesti

M. Až.

10.2.2026

Djevojčica Anastazija Kočić boluje od teške neizlječive bolesti naziva spina bifida, što zapravo znači rascjep kralježnice. Potrebna joj je pomoć dobrih ljudi kako bi njena svakodnevnica bila olakšana i liječenje omogućeno.

Pozivom na broj 17168 donirate 2 KM i pružate podršku Anastaziji.

Od rođenja, Anastazija je prošla kroz više složenih medicinskih zahvata, odnosno operaciju zatvaranja spina bifide (otvorene neuralne cijevi na leđima), kao i ugradnju VP šanta za regulaciju pritiska u mozgu zbog nakupljanja tečnosti.

Zbog svojih zdravstvenih izazova, danas Anastasija ne može hodati ni govoriti te svakodnevno pet puta mora obavljati kateterizacije, zbog čega je stalno izložena infekcijama i upalama. Lijeva noga je deformisana i zahtijeva redovne fizikalne terapije i dodatne medicinske tretmane, uglavnom u inostranstvu.

Donacije su moguće putem sljedećih računa:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Addiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: za Anastaziju

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: za Anastaziju

Humanitarno udruženje "Mali Anđeo"

Iz Udruženja naglašavaju da je planirano prilagođavanje stambenog prostora, posebno kupatila, Anastazijinim potrebama, kao i dalja podrška pri liječenju.

