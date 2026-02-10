Forto: Navikli smo na blokade, posebno od strane SNSD-a, ali se nadam da će razum prevladati

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto naglasio je da je usvajanje Programa reformi BiH za 2025. godinu od ključnog značaja, podsjećajući da je izvještavanje o napretku prema NATO-u zakonska obaveza države.

Gostujući u emisiji "Špica" na TVSA, Forto je rekao da je ovaj dokument godinama bio taoc političkih odnosa, ali da trenutni razvoj događaja daje određeni razlog za optimizam.

- Dešavalo se da taj dokument bude blokiran i po nekoliko godina zbog nedostatka političke volje iz Republike Srpske. Ovaj put to nije bio slučaj i zbog toga sam zadovoljan. Na blokade smo navikli, naročito kada dolaze iz SNSD-a, ali se iskreno nadam da će razum ipak prevladati - kazao je Forto.

On je istakao da proces evropskih i evroatlantskih integracija ne smije ostati samo deklarativan, već mora biti pretočen u konkretne koristi za građane, kroz projekte poput povoljnije izgradnje cesta, modernizacije zdravstvenih ustanova i drugih vidljivih infrastrukturnih ulaganja.

Plan rasta

Posebnu pažnju posvetio je Planu rasta, upozorivši da su svi predviđeni rokovi već probijeni te da je zbog toga tražio jasan stav ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića.

- Insistirao sam da ministar Amidžić jasno zauzme stav i to se na kraju desilo. Obećao je da će dostaviti tekst dva sporazuma. Moramo reagovati brzo, jer ćemo u suprotnom svjedočiti najsramotnijem scenariju – da se Bosna i Hercegovina sama odrekne mehanizma Plana rasta - naglasio je Forto.

Podsjetio je da proces ratifikacije međunarodnih sporazuma podrazumijeva složenu proceduru koja uključuje Vijeće ministara, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine te oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Problem prijevoznika

Govoreći o problemima s kojima se suočavaju bh. prijevoznici zbog restriktivnih pravila boravka u Evropskoj uniji, Forto je naveo da je tokom razgovora u Briselu istakao podatak da Bosna i Hercegovina ima oko 8.000 licenciranih vozača za međunarodni prijevoz.

Radna grupa koja se bavi rješavanjem ovog pitanja počinje s radom već sutra.

- Kada sam u Briselu detaljno objasnio kako funkcioniše unutrašnji pravilnik koji reguliše boravak naših vozača, sagovornici su bili iznenađeni. Borim se za interese tih ljudi, ali ne mogu unaprijed znati koliko brzo će reagovati jedna velika i spora administracija - zaključio je Forto.