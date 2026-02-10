Vukanovića zvali iz Ruske ambasade zbog jedne izjave: "Rekao sam im otkud vam pravo da vi mene zovete"

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović komentarisao je neobičan poziv Rusije da na prijevremenim izborima u bh. entitetu RS glasa protiv onih koje podržava Zapad, odnosno opozicije, onda kada Dodik i njegova svita hodaju po Vašingtonu.

- Rusi su napravili diplomatski skandal i Ruska ambasada se krajnje nekorektno ponijela prema meni. Ja sam nedavno kad je Zaharova podržala Dodika dok je on bio u Vašingtonu rekao da je politička šizofrenija da Rusi tvrde da je Dodik žrtva Zapada, a on se nalazi u Vašingtonu. I nazvali su me iz ruske ambasade i pitali da li je tačno da sam ja to rekao - rekao je Vukanović i dodao:

- Ja sam rekao otkud vama pravo da vi mene zovete. Podržavate najvećeg neprijatelja Srba čovjeka koji je na strani Amerike u vrijeme koji je uveo vama sankcije. Mene zovete?! Otkud vam pravo? Jeste li mi dali deset rubalja?

Dodao je da je potom iz Ruske ambasade dobio poziv za neki prijem tokom februara, koji su otkazali, jer je navodno poslan greškom.

- Ko ja jedva čekam da ću doći. Nije to samo od Ruske ambasade. Mi se borimo za normalizaciju. Nemamo nikakav kontakt sa bilo kim od međunarodne zajednice, jer smo ljudi koji su slobodni, koje ne drže ucjenjene stranci i naša suverenistička politika nikom ne odgovara - izjavio je Vukanović za BN.