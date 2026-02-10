Okupili se brojni građani: Čitanje imena i sjećanje na ubijenu djecu Sarajeva i Gaze

Aktivistica Edina Kamenica kaže da je lokacija za večerašnji događaj odabrana jer je prvo čitanje imena ubijene djece Gaze, prije dvije godine, upravo i počelo od lokacije Spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva (1992-1995). Večerašnji događaj je 105. po redu, a održava se svaki utorak.

Neformalna grupa građana, Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva i JU Gradski muzeji okupili su večeras građane Sarajeva da bi se, zajedno stojeći u nizu između Spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva (1992-1995) i Vječne vatre, prisjetili ubijene djece Sarajeva i Gaze te istaknuli važnosti otpora svim oblicima fašizma današnjice.

Svako to čitanje imena ubijene djece Gaze jeste i podsjećanje na 1.601 dijete ubijeno za vrijeme opsade Sarajeva, ali i na svu djecu područja na kojima se trenutno dešavaju rat ili druge strahote.

- Dok čitamo imena ubijene djece Gaze i Sarajeva, mi mislimo i na djecu Ukrajine, Sudana….. i na svu djecu koja doživljavaju nešto što nijedno dijete nikada ne bi trebalo da doživi. Dok čitamo imena ubijene djece, kao da prelazimo u jedan potpuno drugi svijet. Redaju se imena, jedno za drugim. Svako to ime jedno je dijete, jedan je to život, to je jedan ugašeni život. Meni je neshvatljiva šutnja, ne mogu shvatiti da neko može šutjeti na to zlo - istaknula je.

Velika opomena

Kamenica ističe da je čitanje imena ubijene djece zapravo jedna velika opomena, opomena za savjest svakog od nas.

- Godine su prošle, a mi evo ovdje gledamo i plačemo nad ovim imenima. Zapravo dužnost svakog građanina je da, prilikom glasanja, zaokružuje ime onog čovjeka koji će procesirati ova ubista - kazala je stojeći ispred Spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva (1992-1995).

Čitanje imena djece ubijene u Sarajevu i Gazi, na prostoru od Spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva (1992-1995) do Vječne vatre, i za predsjednika Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 Fikreta Grabovicu jednako je važno, a poruka građanima je da ne bi trebali i ne bi smjeli zaboraviti šta se to dogodilo tokom opsade ovog grada.

- Tu istinu treba čuvati, prenositi na mlađe generacije. Mladi posebno treba da znaju što više o tom periodu historije, ne da bi mrzili niti da bi se svetili već da to bude opomena da budu oprezni i spremni na brojne izazove. Najvažnija poruka je pravosuđu BiH, posebno Tužilaštu BiH, da rade svoj posao, učine reformu i pomjere one koji ne žele da rade, opstruiraju ili su pod političkim utjecajem - kazao je.

I kako poručuju organizatori, čitanje imena je kolektivni čin kojim se vraća dostojanstvo onima koji su ubijeni, a istovremeno preuzima odgovornost živih da ne pristanu na šutnju.

Imena izgovorena naglas prekidaju praksu u kojoj se djeca ubijaju bez posljedica po savjest svijeta. Po završetku čitanja, građani su pozvani da posjete spomen sobu “Sarajevski spomenar”, koja je za tu priliku posebno otvorena.