Andras Ridlmajer (András Riedlmayer 1947–2026), bivši i dugogodišnji direktor Dokumentacijskog centra za islamsku arhitekturu programa Aga Khan na Univerzitetu Harvard, preminuo je u 79. godini života. Svjedok istine Profesor Ridlmajer je u našoj akademskoj i široj javnosti poznat po izuzetnom višedecenijskom doprinosu u dokumentiranju razaranja vjerskih objekata, te uništavanja biblioteka i arhiva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Među ostalim, 2013. godine svjedočio je na suđenju ratnom zločincu Ratku Mladiću, osuđenom na doživotni zatvor za genocid u Bosni i Hercegovini.

Ugledni ekspert izjavio je tada da su srpske snage tokom rata u BiH oštetile i uništile gotovo sve džamije i katoličke crkve na teritoriji koju su kontrolisale. Ekspert za islamsku i katoličku vjersku i kulturnu baštinu naveo je da su vjerski objekti bili minirani ili spaljeni s ciljem protjerivanja nesrpskog stanovništva. Ukazao je da je šef policije u Prijedoru Simo Drljača u augustu 1992. godine, u intervjuu za New York Times, rekao da nije dovoljno uništiti minarete, nego i temelje džamije. "Kad to uradite, oni će otići sami", citirao je svjedok riječi Drljače, koji je 1996. godine ubijen u okviru akcije hapšenja koju su, po nalogu Tribunala u Haagu, izvele međunarodne snage u Bosni i Hercegovini. Ridlmajer je dokazao da nijedna džamija nije ostala netaknuta na teritoriji pod srpskom kontrolom. U izvještaju je obradio 535 džamija i katoličkih crkava koje su oštećene ili uništene, od čega je polovinu lokacija i lično obišao. Ukupan broj "napadnutih" džamija procijenio je na oko 900. Svinjska lobanja Prikazujući fotografije džamija i crkava u općinama Foča, Sanski Most, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sokolac i Srebrenica, prije i nakon uništavanja, Riedlmayer je posvjedočio da su lokacije na kojima su se nalazili vjerski objekti često pretvarane u deponije otpada.