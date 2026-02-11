Umro Andras Ridlmajer, ekspert s Harvarda koji je razotkrio kulturocid u BiH

Andras Ridlmajer (András Riedlmayer 1947–2026), bivši i dugogodišnji direktor Dokumentacijskog centra za islamsku arhitekturu programa Aga Khan na Univerzitetu Harvard, preminuo je u 79. godini života.
Svjedok istine
Profesor Ridlmajer je u našoj akademskoj i široj javnosti poznat po izuzetnom višedecenijskom doprinosu u dokumentiranju razaranja vjerskih objekata, te uništavanja biblioteka i arhiva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Među ostalim, 2013. godine svjedočio je na suđenju ratnom zločincu Ratku Mladiću, osuđenom na doživotni zatvor za genocid u Bosni i Hercegovini.
Ugledni ekspert izjavio je tada da su srpske snage tokom rata u BiH oštetile i uništile gotovo sve džamije i katoličke crkve na teritoriji koju su kontrolisale.
Ekspert za islamsku i katoličku vjersku i kulturnu baštinu naveo je da su vjerski objekti bili minirani ili spaljeni s ciljem protjerivanja nesrpskog stanovništva. Ukazao je da je šef policije u Prijedoru Simo Drljača u augustu 1992. godine, u intervjuu za New York Times, rekao da nije dovoljno uništiti minarete, nego i temelje džamije.
"Kad to uradite, oni će otići sami", citirao je svjedok riječi Drljače, koji je 1996. godine ubijen u okviru akcije hapšenja koju su, po nalogu Tribunala u Haagu, izvele međunarodne snage u Bosni i Hercegovini.
Ridlmajer je dokazao da nijedna džamija nije ostala netaknuta na teritoriji pod srpskom kontrolom. U izvještaju je obradio 535 džamija i katoličkih crkava koje su oštećene ili uništene, od čega je polovinu lokacija i lično obišao.
Ukupan broj "napadnutih" džamija procijenio je na oko 900.
Svinjska lobanja
Prikazujući fotografije džamija i crkava u općinama Foča, Sanski Most, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sokolac i Srebrenica, prije i nakon uništavanja, Riedlmayer je posvjedočio da su lokacije na kojima su se nalazili vjerski objekti često pretvarane u deponije otpada.
- U gomili smeća na mjestu gdje je bila uništena džamija Kukavica u Foči pronađena je i lobanja svinje. Svinjske glave pronađene su i na drugim lokacijama uništenih džamija - rekao je svjedok, sugerirajući da su ih srpske snage namjerno bacale na ta mjesta, jer se u islamu svinja smatra "nečistom životinjom".
Na sugestiju Mladićevog branioca Branka Lukića da nije pravio razliku između civilnih objekata i vojno opravdanih meta, Ridlmajer je uzvratio da ne zna za vjerske objekte koji su korišteni u vojne svrhe. Upitan da li se bavio uništavanjem srpskih crkava, ekspert je odgovorio da jeste, ali da to nije bila tema njegovog izvještaja.
Na pitanje kako je zaključio da su džamije uništavane na teritorijama pod srpskom kontrolom u vrijeme kada borbi nije bilo, Ridlmajer je rekao da niko ne bi mogao tvrditi da Bijeljina, u vrijeme kada je 1993. godine uništeno pet džamija, nije bila pod kontrolom srpskih snaga. Isto je, prema svjedoku, važilo i za Srebrenicu u julu 1995. godine.
Bosna i Hercegovina mora odati trajno priznanje velikanima poput eksperta Andrása Ridlmajer, koji su život posvetili istini o beskrajnom zlu učinjenom protiv Bosne i Hercegovine.