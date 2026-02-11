Izraelska ambasadorica Galit Peleg odgovara Sabini Ćudić: "Rasistička i antisemitska retorika potiče podjele"

Nerezidentna ambasadorica Izraela za Bosnu i Hercegovinu, Galit Peleg, odgovorila je predsjednici Naše stranke i državnoj zastupnici Sabini Ćudić, koja je prethodno iznijela niz kritika na račun aktuelnih dešavanja u BiH i međunarodnih susreta Milorada Dodika.

Ćudić je u svom saopćenju istakla kako se "nije teško sastati s kabinetom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, samo prethodno morate biti spremni preskočiti preko dječijih tijela".

U odgovoru, izraelska ambasadorica Peleg navodi da "rasistička i antisemitska retorika predsjednice Naše stranke Sabine Ćudić i širenje mržnje prema Židovima potiču podjele i provokacije te potkopavaju bilateralne odnose".

Peleg je u saopćenju istaknula da BiH, ako želi postati članica EU, mora reći "ne" fašizmu, islamofobiji i ksenofobiji, ali i stati na kraj korištenju antisemitske terminologije i narativa - bez iznimke.

- Posebno je obeshrabrujuće svjedočiti iznova i iznova kako lokalni političari iskorištavaju napade na Izrael kao sredstvo za unapređenje vlastitog položaja u domaćoj politici. Takva retorika potiče podjele i provokacije, umjesto da potiče dijalog, te ujedno potkopava vrstu bilateralnih odnosa koje bi jedna napredna evropska zemlja nastojala promicati - navela je Peleg.

Ambasadorica je također izrazila zabrinutost zbog "rasističkih i antisemitskih optužbi" koje su, kako je kazala, "tako ležerno i javno iznesene", posebno nakon Dana sjećanja na Holokaust.