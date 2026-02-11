Danas intervjui s kandidatima za direktora i zamjenika direktora FUP-a

Sjednica Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas radi intervjua s kandidatima za direktora Federalne uprave policije (FUP) i zamjenika direktora, potvrdio je Feni predsjedavajući Odbora Amar Hadžiomerović.

Za direktora se na konkurs javio Igor Marić, a za zamjenika Vahidin Šahinpašić.

Njih dvojica ispunjavaju uvjete, rekao je Hadžiomerović, pa proceduralno slijedi faza kad će članovi Nezavisnog odbora obaviti intervjue s njima.

Bare Pršlja također se javio za direktora, ali nije ispunio sve konkursne uvjete, dok su Marić i Šahinpašić relativno mladi kandidati u smislu da im do penzionisanja predstoji više od četiri godine, pojašnjava predsjedavajući Nezavisnog odbora.

Nezavisni odbor će materijal nakon obavljenog intervjua s Marićem i Šahinpašićem proslijediti Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH odakle ga treba uputiti Vladi Federacije BiH najkasnije do mjesec dana radi njenog odlučivanja o direktoru Federalne uprave policije odnosno zamjeniku direktora.

Federalna uprava policije nema direktora u punom mandatu od penzionisanja Dragana Lukača.

Vršilac dužnosti direktora bio je u jednom periodu Vahidin Munjić, ali su mu izrečene mjere zabrane pa ga je po automatizmu zamijenio Enes Zeljković.

Krajem januara ove godine, za sadašnjeg vršioca dužnosti imenovan je Aldin Sinanović.