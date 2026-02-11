U Jablanici potpisan sporazum o prijenosu sredstava za sanaciju magistralnih cesta

U zgradi Općine Jablanica u utorak je upriličeno potpisivanje Sporazuma o prijenosu financijskih sredstava između JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Općine Jablanica, s ciljem realizacije projekata rekonstrukcije, sanacije i zaštite magistralnih cesta, koje su oštećene u prirodnoj nesreći u listopadu 2024. godine na području općine Jablanica.

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Općini Jablanica su dodijeljena financijska sredstva u iznosu od 16.700.000,00 KM za sanaciju šteta uzrokovanih poplavama, a Ugovorom o namjenskom korištenju istih, definirano je da će se sredstva u iznosu od 6.000.000,00 KM realizirati u saradnji s upraviteljem magistralnih cesta Federacije BiH za sanaciju magistralnih cesta na području općine Jablanica.

Implementacija Sporazuma

Implementaciju ovog Sporazuma provodit će JP Ceste Federacije BiH, koje su nadležne za planiranje, provođenje postupaka javnih nabavki, realizaciju radova i stručni nadzor.

Direktor JP Ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić rekao je kako je dio sredstava, koje je Vlada Federacije BiH osigurala, već implementiran u određenom dijelu, a dio sredstava koji je preostao planiraju implementirati za sanaciju magistralne ceste M-17,5 (Jablanica-Posušje), kao i sanaciju magistralne ceste u dijelu Komadinovog vrela, koja do sada nije mogla biti realizirana zbog čekanja na građevinsku dozvolu, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i drugih okolnosti.

- Projekt sanacije magistralne ceste u dijelu Komadinovog vrela je davno uređen, imamo izabranog izvođača radova i očekujemo da ćemo veoma brzo krenuti u realizaciju – istaknuo je Pravdić.

Rješavanje drugih pitanja

Općinski načelnik Emir Muratović izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem ovog Sporazuma, posebno jer se na sastanku razgovaralo i o rješavanju drugih pitanja važnih za naselje Donja Jablanica, poput izgradnje pješačkih staza, potpornih zidova i propusta.

- Ovim sporazumom definirano je da će Općina Jablanica prebaciti iznos od 6.000.000,00 KM J.P. Ceste Federacije BiH, kako bi se, na zadovoljstvo svih nas, a posebno naših mještana, ovaj projekt uspješno priveo kraju - istakao je načelnik Muratović.

Sporazum predstavlja značajan korak ka obnovi prometne infrastrukture i unapređenju sigurnosti svih sudionika u prometu, te potvrđuje opredijeljenost institucija da kroz zajedničku suradnju doprinesu bržem oporavku područja pogođenim poplavama, priopćeno je iz Općine Jablanica.