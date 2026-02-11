Prijevoznici uputili apel institucijama BiH: Trećina kapaciteta isključena iz lanca snadbijevanja

Prijevoznici su uputili apel predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine, komorskih sistema, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko distrikta BiH, kao i svim nadležnim organima uključenim u sektor transporta i logistike.

Novi slučajevi zabrane

Njihovo saopćenje prenosimo u cjelosti.

- Obraćamo vam se sa krajnje ozbiljnim upozorenjem, jer je prema informacijama sa terena više od jedne trećine kapaciteta drumskog transporta već faktički isključeno iz lanaca snabdijevanja, što direktno ugrožava privredni sistem Bosne i Hercegovine.

Od jutros dobijamo potvrđene informacije sa terena o novim slučajevima zabrane ulaska i deportacija profesionalnih vozača, među kojima su vozači iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije informacije dolaze direktno od vozača i operatera, uključujući i slučajeve prijavljene od strane vozača koji su svjedoci postupanja na terenu.

Posebno naglašavamo sljedeće: Vozačima se status profesionalnog vozača ne priznaje, već se tretiraju kao turisti, zabrane ulaska se izriču čak i nakon 2 dana boravka, Najveći broj incidenata zabilježen je na GP Maljevac, Juče su novi slučajevi registrovani i na prostoru sjeverne Njemačke (Rostock i okolina), Posljedice su trenutne: kamioni stoje, isporuke kasne, ugovori se dovode u pitanje.

Posebno ističemo da Bosna i Hercegovina do danas nije uputila zvaničnu, odlučnu i institucionalnu notu ni prema: Republici Hrvatskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Austriji, iako je problem poznat, dokumentovan i višestruko prijavljivan.

Ovo više nije pojedinačni problem vozača. Ovo je sistemski kolaps lanaca snabdijevanja. Svaki vozač koji dobije zabranu ulaska znači: zaustavljen kamion, prekinut ugovor, gubitak povjerenja partnera, direktnu finansijsku štetu za domaće prevoznike i proizvođače - kazali su prijevoznici.

Ističe vrijeme

- Upozoravamo da vrijeme ističe. Ako se hitno ne reaguje: institucionalno, koordinisano, na nivou Savjeta ministara BiH, kroz direktnu komunikaciju sa Evropskom komisijom i državama članicama, Bosna i Hercegovina će se suočiti sa potpunim poremećajem logističkih tokova, za šta će odgovornost biti isključivo institucionalna.

Hitno institucionalno reagovanje i zvaničnu notu prema državama gdje se zabrane sprovode, jasan stav BiH da profesionalni vozači nisu turisti, privremene mjere zaštite do sistemskog rješenja (90/180), hitno informisanje javnosti i privrede o realnom stanju na terenu.

Ovo saopštenje smatramo posljednjim upozorenjem prije potpune obustave lanaca snabdijevanja.

Dodatno i otvoreno postavljamo pitanje:

Da li formulacija koju koristi Evropska komisija – „zabrinuti smo“ – predstavlja isključivo diplomatsku frazu bez operativnog sadržaja, ili je to znak da je stvarni dijalog već završen, a da se sada ulazi u fazu formiranja tijela i radnih grupa koje neće donositi rješenja, već će služiti za odugovlačenje i tiho gašenje domaćih prevoznika?

Ili je, što je još ozbiljnije, riječ o svjesnom ignorisanju posljedica, bez stvarne brige za ono na šta smo jasno, argumentovano i odgovorno upozorili - stoji u soapćenju.

Prihvatanje kolapsa

- Kapaciteti nestaju sada, lanci snabdijevanja se prekidaju sada, zabrane ulaska se izriču sada, ugovori se gube sada. Ako se odgovor svede na: radne grupe bez mandata, tijela bez rokova, sastanke bez odluka, onda to nije upravljanje krizom, već kontrolisano iscrpljivanje domaćeg sektora transporta.

Očekujemo jasnu, javnu i mjerljivu odluku od svih privrednih i vanjskotrgovinskih komora, svih entitetskih i državnih ministara, svih institucija koje učestvuju u kreiranju i upravljanju lancima snabdijevanja.

Neutralnost u ovom trenutku znači prihvatanje kolapsa. Ćutanje znači preuzimanje odgovornosti.

Evropska unija ide dalje sa svojim kapacitetima. Ako Bosna i Hercegovina ne reaguje odmah, ostaćemo bez vozača, bez kapaciteta i bez domaćih prevoznika. Tada ovo više neće biti pitanje prava ili propisa, već pitanje opstanka privrednog sistema Bosne i Hercegovine.

Ovo nije više apel u uobičajenom smislu. Ovo je zahtjev za odgovornost i hitno djelovanje.

Poštovane institucije, mi zaista nemamo više ništa novo da kažemo. Sve je već izrečeno, dokumentovano i višestruko potvrđeno sa terena. Jedino što danas očekujemo jeste jasan i nedvosmislen odgovor – ne od Evropske komisije, već od institucija Bosne i Hercegovine.

Ili da nam se konačno saopšti da Bosna i Hercegovina ne želi da zadrži domaće drumske prevoznike ili da se preuzme odgovornost i hitno djeluje kako bi se zaštitili lanci snabdijevanja i domaća privreda.

Ovakav način postupanja, uz pozivanje na stavove Evropske komisije bez operativne zaštite domaćeg sektora, već je doveo do zaustavljanja lanaca snabdijevanja, prekida isporuka robe i ozbiljnog ugrožavanja privrednika koji zavise od drumskog transporta. Svi oni koji su do juče govorili da se „računa na domaće prevoznike kao kičmu privrede“ danas su suočeni sa realnošću u kojoj kapaciteti nestaju, vozači se isključuju, a kamioni stoje.

Ako je poruka institucija da se domaći prevoznici prešutno žrtvuju u procesu evropskih integracija, onda to mora biti javno, jasno i politički potvrđeno. Ako to nije poruka, onda se mora odmah preći sa izjava na odluke.

Vrijeme za tumačenja je isteklo. Vrijeme za proceduralne odgovore je prošlo.

Ostalo je još samo pitanje: da li institucije Bosne i Hercegovine stoje iza svojih domaćih prevoznika – ili ih svjesno prepuštaju gašenju - pitaju prijevoznici.