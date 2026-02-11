Crnadak: Izbori su potvrdili da je ovo borba za oslobođenje naroda

Igor Crnadak, narodni poslanik, smatra da je narod RS-a, uprkos kupovini glasova i medijsko-pravosudnom pritisku, pokazao da mu kičma nije slomljena te da se želi osloboditi njihove mašinerije i čeličnog stiska SNSD-a.

- Najbolji odgovor režimu je brz dogovor o dva kandidata sa zajedničkim sloganom, iza kojih će stati sve opozicione kolone, od kojih jedna mora biti PDP. Širenje zle krvi i podjela unutar naroda od strane RTRS mora se zaustaviti prije izbora. Čekamo stav EU o zloupotrebi budžeta, kupovini glasova i punoj kontroli SNSD-a nad RTRS-om i nad pravosuđem - poručio je Crnadak.

Crnadak ističe da je najbolja slika SNSD demokratije "dovoženje uboge sirotinje, u crnim džipovima od 200 hiljada maraka, na glasačko mjesto i vraćanje tih sirotih ljudi kući nakon glasanja."

- Ovi izbori su potvrdili da je borba opozicije i više od polovine građana, koji su očigledno glasali za Branka Blanušu, zapravo borba za oslobođenje naroda, kao što smo se kroz istoriju oslobađali od raznih okupatora i uzurpatora. Najbolji uvod u nastavak borbe u oktobru jeste potpuno definisanje odnosa i brz dogovor opozicije oko dva kandidata. Iza tih kandidata treba da stanu sve opozicione kolone, sa jasnim antikorupcijskim programom za jačanje institucija i zavođenje reda u Republiku Srpsku - kazao je.

Crnadak kaže da nedavni događaji dodatno potvrđuju da PDP ne smije biti eliminisan, da je za ovu borbu potreban naš iskren i čvrst stav o drugačijoj, otvorenoj i pristojnoj Republici Srpskoj.

- Javnost u Republici Srpskoj očekuje i stav Evropske Unije. Već predugo poziv opozicije ambasadoru Soreki, da dođe u Narodnu skupštinu RS, stoji na čekanju. Sada je pravo vrijeme za taj razgovor, da čujemo stav EU o kupovini glasova, zloupotrebi budžetskih sredstava, ucjenama i pritiscima na zaposlene, uređivačkoj politici RTRS i posebno o kontroli nad pravosuđem, koje je odbilo da procesuira čak i slučaj Pupac, u kojem se sve zna, i čiji su glasovi pokradeni i ko ih je pokrao - navodi Crnadak.