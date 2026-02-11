Bivši visoki predstavnik Volfgang Petrič za „Avaz“: BiH se mora probuditi ako želi biti država

Ambasador Volfgang Petrič (Wolfgang Petritsch) je kao visoki predstavnik međunarodne zajednice upravljao Bosnom i Hercegovinom od 1999. do 2002. godine. Javnost ga još pamti po odlučnim potezima, poput nametanja Zakona o državnoj graničnoj policiji, preko suzbijanja hrvatske samouprave u Mostaru.

Greške političara

Danas, kao predsjednik Austrijskog instituta za međunarodne poslove komentariše stanje u BiH, dok se zemlja suočava s geopolitičkim potresima, novim hladim ratom Istoka i Zapada, te starim posrtanjima na evropskom putu.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Petrič hirurški precizno, oštro i bez diplomatskih rukavica kritikuje domaće lidere, gotovo ogorčeno ukazuje na greške domaćih političara, te otkriva kakvu budućnost predviđa građanima BiH.

Ambasadore Petrič, šta BiH treba i može uraditi da poveća nivo vlastite sigurnosti i ekonomske stabilnosti, te popravi svoju geopolitičku poziciju?

- Vrijeme stranog intervencionizma je prošlo. Ako čekate da vam neko drugi ponovo kroji sudbinu, pokajat ćete se. Ali bi za kajanje moglo biti prekasno. BiH mora shvatiti i prihvatiti da je država, ili otvoreno reći da ne želite da budete država. Ako ste država, onda se prvenstveno morate brinuti o sebi.

Svi već rade

Kako će, prema Vašem mišljenju, trenutni odnos SAD prema BiH utjecati na euroatlantski put BiH?

- Postoje jasni uslovi za euroatlantski put. Pravila igre su davno poznata i definisana. Na BiH je da ispuni uslove ili da ih ne ispuni.

Smatrate li da će Kina pokušati intenzivirati svoje aktivnosti u BiH i na Balkanu, i šta bi to moglo značiti za BiH?

- Svi su već intenzivirali svoje aktivnosti, ne samo u BiH i na Balkanu. A šta vi radite? - poentira na kraju ambasador Petrič.

Šta je vaš interes?

- Američka administracija, svaka, pa i ova Trampova, gleda prvenstveno svoj interes. Šta je vaš interes u BiH? Da vas po svaku cijenu preuzmu Amerikanci? Onoliko koliko držite do sebe, toliko će i drugi držati do vas.