Sarajevo ima veći broj automobila nego što infrastruktura može podnijeti, gužve svakodnevnica širom države

Saobraćajne gužve u Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli, Zenici, Mostaru, Doboju i Bijeljini više nisu problem jednog grada – već slika cijele države. Kolone su svakodnevne, vozači gube sate u špicama, a broj automobila iz godine u godinu raste brže nego što infrastruktura može podnijeti.
Sistemski problem
Prema dostupnim podacima, Sarajevo ima oko 175.000 registrovanih vozila, Banja Luka 85.000, Tuzla 58.000, Zenica 47.000, Mostar 43.000, dok Doboj i Bijeljina bilježe oko 30.000 i više vozila. U većini slučajeva, u automobilu se nalazi samo vozač.
Sudski vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić za “Avaz” je rekao da je riječ o sistemskom problemu.
– Broj vozila nadmašio je kapacitete postojećih saobraćajnica. Čak i uz redovno održavanje i modernizaciju, infrastruktura jednostavno ne može pratiti tempo rasta motorizacije. Kada većinu vozila koristi samo jedan putnik, gužve su neminovne – kaže Sarajlić.
Dodaje da kratkoročno rješenje leži u racionalnijem korištenju automobila, dok je dugoročno jedini izlaz snažno ulaganje u javni prijevoz i razvoj alternativnih oblika mobilnosti.
– Bez jačanja javnog prijevoza i promjene navika građana, saobraćajni pritisak će biti sve veći. Ovo nije prolazna faza, već trend koji zahtijeva ozbiljan i strateški odgovor – poručuje Sarajlić.
Javnim prevozom protiv kolapsa
U posljednjim godinama u pojedinim gradovima, posebno u Sarajevu, vidljiv je napredak u modernizaciji javnog prijevoza kroz obnovu voznog parka i unapređenje pouzdanosti usluge.
– Ulaganje u javni prijevoz ostaje najefikasnije dugoročno rješenje. Integrisani sistemi koji povezuju autobuse, tramvaje, željeznicu, biciklističku i pješačku infrastrukturu mogu značajno rasteretiti gradske saobraćajnice – kaže Sarajlić.
Dodaje da gužve u bh. gradovima nisu kratkotrajan problem – broj vozila raste brže od kapaciteta cesta, dok se infrastruktura širi sporijim tempom. U suprotnom, špice će postajati sve duže, zagađenje veće, a svakodnevni odlazak na posao ili povratak kući sve naporniji za desetine hiljada građana širom Bosne i Hercegovine.