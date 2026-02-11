Sarajevo ima veći broj automobila nego što infrastruktura može podnijeti, gužve svakodnevnica širom države

Saobraćajne gužve u Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli, Zenici, Mostaru, Doboju i Bijeljini više nisu problem jednog grada – već slika cijele države. Kolone su svakodnevne, vozači gube sate u špicama, a broj automobila iz godine u godinu raste brže nego što infrastruktura može podnijeti.

Sistemski problem

Prema dostupnim podacima, Sarajevo ima oko 175.000 registrovanih vozila, Banja Luka 85.000, Tuzla 58.000, Zenica 47.000, Mostar 43.000, dok Doboj i Bijeljina bilježe oko 30.000 i više vozila. U većini slučajeva, u automobilu se nalazi samo vozač.

Sudski vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić za “Avaz” je rekao da je riječ o sistemskom problemu.

– Broj vozila nadmašio je kapacitete postojećih saobraćajnica. Čak i uz redovno održavanje i modernizaciju, infrastruktura jednostavno ne može pratiti tempo rasta motorizacije. Kada većinu vozila koristi samo jedan putnik, gužve su neminovne – kaže Sarajlić.