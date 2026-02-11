Okončani intervjui s kandidatima za direktora FUP-a i njegovog zamjenika: Materijal ide MUP-u FBiH

Završena je sjednica Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj su obavljeni intervjui s kandidatima za direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije (FUP). Intervjui su obavljeni s kandidatima koji su ispunili uvjete konkursa.

Za direktora se prijavio Igor Marić, a za zamjenika Vahidin Šahinpašić, dok Bare Pršlja, koji je aplicirao za poziciju direktora FUP-a nije ispunio sve uvjete iz konkursa. Nakon intervjua, kako saznajemo, Marić je dobio ukupno 95, a Šahinpašić 98,8 od mogućih 100 bodova.