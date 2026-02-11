Pokrenut proces Skupštine građana u BiH, cilj uključivanje građana u demokratske procese

Slanjem 5.000 pozivnih pisama nasumično odabranim domaćinstvima širom zemlje započeo je proces Skupštine građana u Bosni i Hercegovini - inovativni oblik deliberativne demokratije koji građanima pruža priliku da razmatraju pitanja od javnog značaja, a koji je već provođen u ovoj državi.

Ovaj proces zasniva se na nasumičnom odabiru građana kao reprezentativnog uzorka stanovništva, s ciljem da se upoznaju s relevantnim informacijama, razmijene mišljenja i daju preporuke o određenim pitanjima. Ovakav pristup omogućava temeljitu analizu tema, razmjenu različitih perspektiva te formuliranje preporuka zasnovanih na argumentovanoj raspravi.

Unaprijeđenje okruženja

U okviru ove skupštine, koja se provodi u okviru inicijative "Možemo bolje", finansiranu od Evropske unije (EU), odabrani učesnici razmatrat će načine za unaprjeđenje okruženja koje doprinosi pomirenju, jačanju povjerenja i društvene kohezije u BiH, što je jedan od prioriteta procesa pristupanja EU.

Skupština na taj način otvara prostor građanima BiH da direktno izraze svoje stavove o temama od zajedničkog interesa i oblikuju preporuke važne za njihovu budućnost, kao i za evropski put zemlje.

Članstvo u skupštini otvoreno je za sve punoljetne građane u BiH. Među prijavljenima će, kroz stratifikovani nasumični odabir, biti izabrana grupa od 80 učesnika koja odražava demografsku raznolikost zemlje prema kriterijima kao što su spol, dob, geografska zastupljenost, obrazovanje, jezik i etnička pripadnost. Ovakav način odabira osigurava reprezentativnost i nezavisnost samog procesa, kao i preporuka koje iz njega proisteknu.

Relevantne informacije

Odabrani građani će u okviru ovoga procesa uz podršku nezavisnih facilitatora i međunarodnih stručnjaka imati priliku da se upoznaju sa relevantnim informacijama, saslušaju različite perspektive, postavljaju pitanja i zajednički razmatraju moguće preporuke.

Nakon razmatranja, građani će usaglasiti preporuke koje će biti dostavljene na razmatranje Zajedničkoj komisiji za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH, u čije ime je predsjedavajući Zdenko Ćosić potpisao pozivno pismo građanima.

Cilj ovog procesa je jačanje transparentnosti, povjerenja i uključivanja građana u demokratske procese kroz otvoren i strukturiran dijalog koji doprinosi razumijevanju različitih stavova i perspektiva u bh. društvu i jača vezu između građana i institucija.

Projekat "Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u BiH - Možemo bolje", zajednički provode Evropska unija u BiH, Ujedinjene nacije u BiH, Misija OSCE-a u BiH te Ured Vijeća Evrope u Sarajevu, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.