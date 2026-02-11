Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LOŠ NASTUP

Ramo Isak se hvali, a specijalci FUP-a doživjeli debakl u Dubaiju: Diskvalifikovani, nisu prošli test fizičke snage

U ukupnom plasmanu specijalci FUP-a trenutno zauzimaju 98. mjesto u konkurenciji 109 specijalnih jedinica

Ramo Isak. Fena

M. P.

11.2.2026

Petog i posljednjeg dana takmičenja UAE SWAT Challenge, specijalci iz Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije (SPJ FUP) nastupili su na poligonu u kojem se mjeri fizička snaga.

Nakon što nisu prošli poligon, specijalci FUP-a su diskvalifikovani od strane organizatora. 

Specijalci FUP-a su nastupili pod rednim brojem 11, a njihov nastup možete pronaći na sljedećem snimku.

Poligon koji je nazvan “Obstacle Course” se sastoji od niza prepreka koje tim od pet članova mora savladati u najkraćem mogućem vremenu. Tu se nalaze prepreke kao što su usponi užetom, penjanje po konopcima, "monkey bars" ili vodoravne ljestve.

Poligon koji testira snagu, agilnost, izdržljivost, timski rad i koordinaciju svih članova SWAT tima se smatra kao jedan od najzahtjevnijih zadataka u ovih pet dana UAE SWAT Challengea.

Njihove kolege iz Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a RS (SAJ MUP RS) imaju nešto viši redni broj, te se njihov nastup očekuje u toku dana.

U ukupnom plasmanu specijalci FUP-a trenutno zauzimaju 98. mjesto u konkurenciji 109 specijalnih jedinica.

# FUP
# SPECIJALCI
# RAMO ISAK
PRIKAŽI KOMENTARE (20)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.