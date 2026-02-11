Ramo Isak se hvali, a specijalci FUP-a doživjeli debakl u Dubaiju: Diskvalifikovani, nisu prošli test fizičke snage

Petog i posljednjeg dana takmičenja UAE SWAT Challenge, specijalci iz Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije (SPJ FUP) nastupili su na poligonu u kojem se mjeri fizička snaga.
Nakon što nisu prošli poligon, specijalci FUP-a su diskvalifikovani od strane organizatora.
Specijalci FUP-a su nastupili pod rednim brojem 11, a njihov nastup možete pronaći na sljedećem snimku.
Poligon koji je nazvan “Obstacle Course” se sastoji od niza prepreka koje tim od pet članova mora savladati u najkraćem mogućem vremenu. Tu se nalaze prepreke kao što su usponi užetom, penjanje po konopcima, "monkey bars" ili vodoravne ljestve.
Poligon koji testira snagu, agilnost, izdržljivost, timski rad i koordinaciju svih članova SWAT tima se smatra kao jedan od najzahtjevnijih zadataka u ovih pet dana UAE SWAT Challengea.
Njihove kolege iz Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a RS (SAJ MUP RS) imaju nešto viši redni broj, te se njihov nastup očekuje u toku dana.
U ukupnom plasmanu specijalci FUP-a trenutno zauzimaju 98. mjesto u konkurenciji 109 specijalnih jedinica.