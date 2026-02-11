Video / Dvije godine od zemljotresa mještani Ljubetova u strahu: Nekome 70.000 KM, a nekome ni da kažu ‘selite’

U zemljotresu koji je pogodio selo Ljubetovo kod Vranduka prije dvije godine oštećena je nekolicina kuća. Grad Zenica, Kanton, odnosno njihovi predstavnici jutro poslije teške noći posjetili su ovo selo.
NAKON ZEMLJOTRESA
JAVAŠLUK
Jutro nakon zemljotresa svi došli u selo. Da su nam makar kazali da selimo, kaže Horić
Pogled na selo Ljubetovo iz zraka. E. Trako
Selo čiji mještani pokazuju izuzetno visoku složnost i razumijevanje jedni prema drugima. Dakle, jutro poslije obećavane su kule i gradovi. Sve da se mještani ne sekiraju.
Međutim, kako to obično biva u brdovitoj Bosni i Hercegovini, upetljala se tajna ruka javašluka, namještaljki, nepravde.
Tri kuće su proglašene neuslovnim za stanovanje, njihovim vlasnicima isplaćen novac i logično bi bilo da su kuće srušene. Jer je komisija kazala da u njima više života nema.
S druge strane, Muhamed Horić na čijoj kući su oštećenja vidljiva golim okom, ostao je u drugom planu. Njegovu kuću nisu vještačili, a ako i jesu, on i njegova porodica nisu dobili odgovor da li je sigurno da ostanu u njoj.
Muhamed i danas živi u toj kući.
Muhamed Horić: Nisu nam dali odgovor. E. Trako / Avaz
- Za moju i kuću od komšije trebao je taj elaborat da se uradi, međutim, to nikada nije urađeno. Trebale su neke bušotine da se rade, ali nisu nikada - govori Muhamed Horić za "Avaz".
Kaže da on nije "kukao, plakao i molio", nego je pustio nadležnim instotucijama da odrade svoj dio posla.
- Nikad više niko nije došao da bi se nešto pokrenulo i radilo. Svih nas 17 oštećenih je dobilo po 1.000 KM od Grada Zenice i to je što se mene tiče, sva pomoć - govori Horić.
Na pitanje boji li se zanoćiti u kući koja je oštećena zemljotresom, kaže:
- Ne bojim se više, onda sam se bojao, sada ne. Žena i djeca se boje, ali šta da radimo.
Njegov komšija Zehrudin Ibrahimagić, koji je u vrijeme zemljotresa bio predsjednik mjesne zajednice, ističe da posao nije dobro odrađen.
Zehrudin Ibrahimagić: Nije urađeno kako je dogovoreno. E. Trako / Avaz
- Nije odrađeno što je dogovoreno. Tri kuće su isplaćene i oni su iselili odavde. Kanton je na Grad prebacio novac za te kuće i oni su kupili zemlju, a kuće ove oštećene nisu srušene, što je bio dogovor - govori Ibrahimagić.
Kako saznaje "Dnevni avaz", trojici vlasnika kuća isplaćeno je po 70.000 KM.
Da stvar bude gora, u selu se nakon nedavnih padavina aktiviralo i klizište koje prijeti lokalnom putu
Nakon svake jače kiše podvožnjak u Vranduku poplavi i mještani Ljubetova budi odsječeni od svijeta
