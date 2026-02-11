Video / Dvije godine od zemljotresa mještani Ljubetova u strahu: Nekome 70.000 KM, a nekome ni da kažu ‘selite’

U zemljotresu koji je pogodio selo Ljubetovo kod Vranduka prije dvije godine oštećena je nekolicina kuća. Grad Zenica, Kanton, odnosno njihovi predstavnici jutro poslije teške noći posjetili su ovo selo.

Selo čiji mještani pokazuju izuzetno visoku složnost i razumijevanje jedni prema drugima. Dakle, jutro poslije obećavane su kule i gradovi. Sve da se mještani ne sekiraju.

Međutim, kako to obično biva u brdovitoj Bosni i Hercegovini, upetljala se tajna ruka javašluka, namještaljki, nepravde.

Nema života

Tri kuće su proglašene neuslovnim za stanovanje, njihovim vlasnicima isplaćen novac i logično bi bilo da su kuće srušene. Jer je komisija kazala da u njima više života nema.

S druge strane, Muhamed Horić na čijoj kući su oštećenja vidljiva golim okom, ostao je u drugom planu. Njegovu kuću nisu vještačili, a ako i jesu, on i njegova porodica nisu dobili odgovor da li je sigurno da ostanu u njoj.

Muhamed i danas živi u toj kući.