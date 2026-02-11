Na skupštini Evropskog muslimansko-jevrejskog vijeća muftija Grabus uručio primjerak Hagade rabinu Goldšmitu

Muftija sarajevski Nedžad ef. Grabus i muftija za zapadnu Evropu Senad ef. Kobilica učestvovali su u radu zasjedanja Skupštine Evropskog muslimansko-jevrejskog vijeća, koje je održano 9. i 10. februara u Strazburu.

Na sesijama je raspravljano o administrativnim, projektnim i tekućim pitanjima važnim za djelovanje ovog vijeća, a poseban aspekt posvećen je pitanjima islamofobije, antisemitizma i načinima kako jevrejske i muslimanske organizacije u Evropi odgovaraju na pitanja diskriminacije, sve veći izazov polarizacije u društvu, sužavanju pitanja vjerskih prava i sloboda.

Važnost kontakta

Muftija Kobilica je u svom izlaganju posebno naglasio važnost održavanja kontinuiranog kontakta i na lokalnom nivou i u situacijama kada se sagovornici ne slažu o svim pitanjima.

Naveo je primjer Norveške u kojoj je kroz različite programe sačuvan kontakt i u teškim periodima i kriznim situacijama.

Muftija Grabus je govorio je važnosti jasne diferencijacije u zagovaranju vjerskih prava, vladavine prava i poštivanju različitih izražavanja religioznosti i problemu populizma i implikacijama koje geopolitičke promjene na globalnoj sceni imaju i na pitanja koja se tiču islamofobije i antisemitizma.

Ovom prilikom Grabus je glavnom rabinu Pinchasu Goldschmidtu poklonio primjerak sarajevske Hagade, kao znak zajedničkog jevrejsko-muslimanskog naslijeđa u Evropi.

U saradnji s gradonačelnicom Strazbura Jeanne Barseghian i zamjenikom generalnog sekretara Vijeća Evrope Bjorn Berge, Evropsko muslimansko-jevrejsko vijeće organiziralo je 10. februara 2026. godine i panel-diskusiju o temi "Zajedničke odgovornosti: lokalna vlast i religijsko vođstvo u borbi protiv govora mržnje u Evropi".

Negiranje genocida

Muftija Grabus je na ovom panelu predstavio problem govora mržnje koji se manifestira kroz političko djelovanje, negiranje počinjenog gencida u Srebrenici i povećanog problema islamofobije.

Naglasio je kako su posebno ranjive manjinske grupe i autohtona evropska zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini koja je preživjela genocid, te podcrtao važnost stalne borbe protiv islamofobije i antisemitizma kao zajedničke obaveze Islamske zajednice i Jevrejske zajednice u Evropi, javlja MINA.