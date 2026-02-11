Košarac: Zabranjen uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je danas u Banjoj Luci da je uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike zabranjen, jer su utvrđeni određeni zdravstveni nedostaci prilikom pregleda pošiljke od 27 tona.

- Prije svega, došlo je do zloupotreba da se to meso koje je trebalo dalje da ide u preradu prodavalo u konzumu, što je nedozvoljeno, ali i jedan dio tog mesa nije imao zdravstvenu ispravnost - rekao je Košarac novinarima, prenosi Srna.

On je dodao da je uvoz bio odobren na zahtjev prerađivača iz Federacije BiH, koje je pozvao da sirovine pronađu na području Bosne i Hercegovine.

Košarac je zaključio da neće biti dozvoljeno da sumnjivo meso ulazi na tržište BiH.