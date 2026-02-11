Video / Dedo Edhem zvani "Bjelan": Žao mi što starim, sve se ljepše žene rađaju, hvala ministrima, naučili nas da živimo, a ne jedemo

Prije nekoliko godina YouTube scenu u BiH preplavili su snimci Edhema Beširevića iz sela Koritnik kod Breze. Njegove rečenice koje je tada izgovorio i danas se ponavljaju.

"Ustani Tito da vidiš kako ti živi Bjelan", jedna je od njih te "Podržavam omladinu koja ne radi".

Reporter "Avaza" jučer je posjetio Edhema u njegovoj kući. Nije ga teško bilo pronaći.

- Eto ga sada ode niz selo odvuče drvo, bio je u šumi - govori Edhemova komšinica.

Iza kuće hrpe drva. Sve je to, uglavnom, Edhem dovukao na svojim leđima iz šume. Razgovor započe odmah. Vrlo lako jer "Dnevni avaz je to".

Na pitanje sekira li ga politika, odgovara: "Dobri su ovi naši ministri, ja sam im zahvalan jer su naučili da živimo, a ne jedemo".

Ovaj penzioner živi od 590 KM mjesečno. Ima i suprugu Mevlidu.

- I penziju mi poštar donese i dadne ženi. Opet nju moram moliti da mi da 5 maraka za pive. Sav se preznojim dok mi dadne. Neki dan sam mu psovao "pa bolan ja sam to zaradio" kaže mi poštar "idi zuji po kući", i on se prolopovio. A sad će i ramazan. Mora se ispoštovati, nema pive više - dočarava Edhem zvani Bjelan.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.