Funkcioneri i vijećnici napustili SBiH u Tuzlanskom kantonu: Stranku napustili zastupnik Admir Čavalić, načelnik Čelića i niz vijećnika

Potpredsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik Općine Čelić, Admir Hrustanović, zajedno s predsjednikom Gradskog savjeta SBiH Tuzla i federalnim poslanikom Admirom Čavalićem, te svim općinskim vijećnicima, predsjednicima i većinom članova općinskih i gradskih savjeta SBiH iz Čelića, Tuzle, Kalesije, Kladnja i Doboj Istoka, kao i članovima savjeta iz drugih sredina Tuzlanskog kantona, donijeli su odluku o napuštanju SBiH.

Kako navode u zajedničkom saopćenju, razlog napuštanja stranke je kontinuirano kršenje Statuta, potpuni nestanak unutrašnje demokratije i pretvaranje SBiH u privatni politički projekat uskog kruga ljudi. Posebno ističu grubo kršenje Statuta prilikom nedavnog izbora rukovodstva SBiH TK, kada je, suprotno Statutu, tajno glasanje promijenjeno u javno, s ciljem političkog pritiska i kontrole članova pri glasanju.

- Nećemo biti politički privjesak bilo kojeg pojedinca niti saučesnici u zakulisnim dogovorima koji nemaju veze s ideologijom i vrijednostima SBiH, niti s vizijom njenog osnivača Harisa Silajdžića - poručuju.