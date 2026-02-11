Funkcioneri i vijećnici napustili SBiH u Tuzlanskom kantonu: Stranku napustili zastupnik Admir Čavalić, načelnik Čelića i niz vijećnika

Potpredsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik Općine Čelić, Admir Hrustanović, zajedno s predsjednikom Gradskog savjeta SBiH Tuzla i federalnim poslanikom Admirom Čavalićem, te svim općinskim vijećnicima, predsjednicima i većinom članova općinskih i gradskih savjeta SBiH iz Čelića, Tuzle, Kalesije, Kladnja i Doboj Istoka, kao i članovima savjeta iz drugih sredina Tuzlanskog kantona, donijeli su odluku o napuštanju SBiH.
Kako navode u zajedničkom saopćenju, razlog napuštanja stranke je kontinuirano kršenje Statuta, potpuni nestanak unutrašnje demokratije i pretvaranje SBiH u privatni politički projekat uskog kruga ljudi. Posebno ističu grubo kršenje Statuta prilikom nedavnog izbora rukovodstva SBiH TK, kada je, suprotno Statutu, tajno glasanje promijenjeno u javno, s ciljem političkog pritiska i kontrole članova pri glasanju.
- Nećemo biti politički privjesak bilo kojeg pojedinca niti saučesnici u zakulisnim dogovorima koji nemaju veze s ideologijom i vrijednostima SBiH, niti s vizijom njenog osnivača Harisa Silajdžića - poručuju.
Kao dodatni dokaz samovolje rukovodstva navode izbacivanje Mirsada Muhamedbegovića, bivšeg ministra u Vladi TK, jednog od osnivača stranke i dugogodišnjeg predsjednika Gradskog odbora SBiH Tuzla, te inicijalno neprihvatanje statutarne Skupštine i izbora Admira Čavalića za predsjednika Gradskog odbora SBiH Tuzla, jer je rukovodstvo stranke izdalo naredbu da predsjednik gradskog odbora mora biti Žarko Vujović.
U saopćenju se ističe da danas u SBiH ne postoji ni minimum unutrašnje demokratije te da ključne odluke donosi uzak krug ljudi, bez rada stranačkih organa i bez uvažavanja članstva. Forsiraju se podobni, a ne sposobni.
Također navode da je rukovodstvo stranke, na čelu sa Semirom Efendićem, dovelo do toga da SBiH nema partnerske odnose ni sa jednom političkom strankom – ni ljevice, ni desnice, ni centra.
Kao posljedicu takve politike navode i konkretne gubitke: od izbora 2022. godine SBiH je izgubila sedam kantonalnih poslanika, federalnog poslanika, jednog načelnika i 15 vijećnika, uključujući i one u velikim gradovima poput Zenice i Bihaća.
- Naša odluka nije trenutna, već rezultat dugotrajnog urušavanja svega onoga zbog čega je SBiH osnovana. Svoj politički put nastavljamo slobodni, dosljedni i uspravni - navodi se u saopćenju, uz najavu da će javnost uskoro biti dodatno informisana o daljnjim napuštanjima SBiH u Tuzlanskom kantonu i šire.