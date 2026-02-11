Radončić za N1: Bošnjaci kao žaba u ključaloj vodi, Trojka nas kuha

Predsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić gostovao je u emisiji "Dan uživo" na N1 televiziji, gdje je oštro kritizirao aktuelnu vlast, govorio o predstojećim izborima te najavio povratak starog imena stranke.

Radončić je potvrdio da će SBB imati svog kandidata za člana Predsjedništva BiH, jer, kako kaže, nisu zadovoljni radom Denisa Bećirovića.

- Mi ćemo sigurno imati svog kandidata. Mislimo da se zemlja nalazi pred stečajem i da je entitetsko lobiranje potpuno pobijedilo državno. Gospodin Dodik i gospođa Cvijanović su na međunarodnom planu deklasirali dvojac Bećirović-Konaković - izjavio je Radončić.

Povratak imena "SBB Fahrudin Radončić"

Na nedavnoj konvenciji stranke odlučeno je da se vrati stari naziv "SBB Fahrudin Radončić", što lider stranke objašnjava željom za personalizacijom koja je ranije donosila dobre rezultate.

- Ove godine imamo elektronsku evidenciju glasača, što je veliko ohrabrenje. Vraćamo ime kao personifikaciju stranke jer su nas građani tako lakše prepoznavali. Optimista sam da će izbora biti i da će se spriječiti krađe - rekao je.

"Trojka nas laže o NATO putu"

Radončić je posebno kritičan prema odnosu Trojke spram Milorada Dodika i međunarodne zajednice.

- Trojka nas laže da su prodali plan reformi vezan za NATO. Priča o NATO-u je maltene umrla onog časa kada je Dodik rekao da je RS protiv. Mi sada govorimo o saradnji koja nije sporna, a to je pokušaj zavaravanja javnosti da Trojka ima rezultat, a Dodik nema - istakao je.

Upotrijebio je i slikovitu metaforu: "Laganje Bošnjaka je najopasnija stvar. To je kao kad stavite žabu u čašu i polako je kuhate. Trojka kuha nas, Bošnjake, kao tu žabu."

O opoziciji u RS-u: "Stanivuković se ponosi Dražom"

Govoreći o opoziciji u Republici Srpskoj, Radončić ne vidi alternativu Dodikovoj politici.

- Imamo problem s opozicijom RS-a. Draško Stanivuković se ponosi time što veliča Dražu Mihailovića. Mi Bošnjaci u tom čovjeku ne možemo vidjeti alternativnu politiku Dodiku, možda samo radikalniju - smatra Radončić.

Čović i treći entitet

Komentirajući najave Dragana Čovića o redefiniranju Ustava, Radončić je ponovio svoj stav da Hrvatima ne treba treći entitet.

- Nema trećeg entiteta jer je to previše opasno i nepotrebno. Hrvati nemaju razloga za to. Rješenje je indirektan izbor članova Predsjedništva u Parlamentu, čime bi se riješio taj čir u odnosima - zaključio je Radončić.