Šta se dešavalo na 27. radnoj sjednici: Uveliko 2026., a Skupština KS još na temama iz 2024.

Skupština Kantona Sarajevo u ponedjeljak održala je radnu sjednicu uz izuzetno obiman dnevni red - ostalo je više od 15 tačaka koje čekaju raspravu i odlučivanje.

Povratak u prošlosti

Iako je riječ o sjednici u 2026., veliki dio materijala vratio je zastupnike na dokumente koji se odnose na 2024. i 2025. godinu: od bilansa energetskih potreba za 2024. i 2025., preko programa rada i finansijskih planova ustanova za 2025., pa do izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2024..

Posebnu pažnju izazvala je tačka o Nacrtu zakona o podršci ulaganjima od strateškog značaja za privredu KS, koji je već bio na dnevnom redu i, prema priloženim napomenama, usvojen. Iako su druge tačke padale, ovaj je dobio podršku zastupnika DF-a. Ovaj Zakon predstavljen je kao alat za privlačenje velikih investicija i jačanje ekonomskog razvoja Kantona.

Na dnevnom redu bila je i verifikacija Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, što spada u važnija institucionalna pitanja, jer se tiče pravila i okvira funkcionisanja kantonalne administracije.

Zastupnici su odlučivali i o statusnim promjenama u zdravstvu: planirano je spajanje Zavoda za sportsku medicinu KS i Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u novu ustanovu - Zavod za medicinu rada i sporta KS, uz posebnu tačku o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza.

Najveći "blok"

U socijalnom i boračkom segmentu predviđene su izmjene odluke o proširenom obimu prava za ratne vojne invalide, dok su se u energetskom dijelu sjednice razmatrale odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba KS za 2024. godinu i posebno za 2025. godinu - dokumenti koji se formalno razmatraju u 2026., ali se odnose na ranije planiranje i potrošnju.

Najveći “blok” dnevnog reda odnosio se na davanje saglasnosti na programe rada i finansijske planove, ali za 2025. godinu za niz javnih ustanova - od socijalne zaštite i zapošljavanja, preko kulture i obrazovanja, do ustanova poput Memorijalnog centra, muzeja, teatara i festivala. Uz to, na dnevni red su konačno došli i finansijski planovi Kantonalnog stambenog fonda za 2025., te program rada ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima.

Drugim riječima, sjednica u 2026. godini donijela je dvostruki “vremenski” teret: istovremeno se odlučuje o planiranju i finansiranju za 2025., ali i vrši politička i institucionalna obrada izvještaja i bilansa za 2024. – što u praksi znači da se u jednoj sjednici prelama i ono što je već završeno, i ono što je trebalo biti provedeno, i ono što se pokušava sistematizirati kroz zakone i reorganizacije.

Tragovi prošlosti

Istovremeno, zastupnici su imali i paket tačaka koje se eksplicitno odnose na 2024. godinu: niz izvještaja o radu i finansijskom poslovanju kulturnih i socijalnih ustanova za 2024. (biblioteka, muzeji, arhiv, pozorišta, BKC, SARTR, filharmonija, Gerontološki centar, Služba za zapošljavanje, centar za socijalni rad i drugi).