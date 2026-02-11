Kula u Starom gradu mjesto susreta i kulturnih događaja: Počinju "Dani Povelje bana Kotromanića II"

Kraljevski grad Srebrenik od sutra, 12. februara, pa sve do 23. februara, bit će domaćin tradicionalnoj manifestaciji „Dani Povelje 2026“, koja se brojnim kulturno-zabavnim programima obilježava u znak sjećanja na prvi spomen Srebrenika, 15. februar 1333. godine u Povelji bana Stjepana Kotromanića II. Prema tom datumu ustanovljena je i manifestacija, koja se u Srebreniku održava decenijama.

Kula u Starom gradu Srebrenik, jedna od najljepših u Bosni i Hercegovini . Facebook

Sljedećeg dana u Srebreniku gostuje „Divanhana“, a u subotu, 14. februara, petnaest udruženja žena učestvuje u manifestaciji „Ćetenijada“ u organizaciji udruženja žena „Diva“ iz Srebrenika, te će biti upriličeno gostovanje BZK iz Splita. I paninari iz PD „Majevica“ iz Srebrenika dat će svoj doprinos ovoj manifestaciji planinarskim pohodom naziva „Povelji u pohode“, a tu je i tradicionalno orezivanje vinove loze „Mariborska trta“. Ovog puta planirana je i promocija nekoliko knjiga, te manifestacija „Dani maternjeg jezika“.

Svečano otvaranje manifestacie „Dani Povelje 2026“ bit će obavljeno sutra, 12. februara, s početkom u 19 sati, u Domu kulture u Srebreniku, nakon čega će biti prikazan i film „Bosanski vitez“.

Podignuta je na stijeni koja se izdiže od okolnog terena u visini od 50 do 70 metara. Visinska razlika između najniže tačke na kojoj se nalazi kula III i najviše tačke na palači je približno 13 metara. Stoga je cijela tvrđava stiješnjena na površini od 60 x 30 metara. Jugoistočno od kapi-kule, ispred prokopa, udaljena 17 metara od ulaza u tvrđavu, nalazi se ruševina detaširane kvadratne kule (dužina stranica 7 m).

Stari grad Srebrenik, u narodu poznata Gradina, srednjovjekovna je tvrđava na području današnjeg grada Srebrenik u Bosni i Hercegovini. U decembru 2004. godine, tvrđava Srebrenik proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Bedemi tvrđave i vanjski dijelovi zidova svih kula i obora, koji su zajedno s bedemima činili odbrambeni omotač tvrđave, debeli su 1,5 m, dok su svi ostali zidovi unutar bedema tanji. Cijela tvrđava je izgrađena u jednom potezu. U njoj su: četiri kule, obor, cisterna i stambena zgrada s podrumom.

Pošto je u periodu od 1975. do 1978. godine Srebrenik temeljito konzerviran, a 2003. godine napravljen novi solidan most za pristup tvrđavi, danas nema većih oštećenja.

Strateški značaj

Tvrđava se nalazila na tadašnjim važnim vojnim putevima, što joj je davalo strateški značaj. Već 1363. godine, kralj Ludovik I šalje vojsku prema Bosni, na čijem čelu je bio njegov palatin Nikola Kont, a koja je pretrpjela teške gubitke pod Srebrenikom.

Srebrenik je pao pod mađarsku vlast 1393. godine, za vrijeme pohoda mađarskog kralja Sigismunda. Od tada su učestali mađarski vojni pohodi na Bosnu. Mađari su još u tri navrata zauzimali Srebrenik, 1405., 1408. i 1410. godine. Tvrđavu su zatim dali kao poklon srpskom despotu Stefanu Lazareviću, iako je i dalje služila kao mađarski garnizon. Kralj Stjepan Tomaš uspio da nakratko tvrđavu vrati pod bosansku upravu 1433. godine, ali je već 1452. godine osvaja Đurađ Branković, nećak Stefana Lazarevića, koji je daje mađarskoj vlasti.

Osmansko osvajanje

Osmanlije 1462. godine osvajaju Srebrenik, a iduće godine srušili su Bosansku kraljevinu. Zbog logističkih neuspjeha i iznenadne epidemije, Osmanlije su bile primorane da napuste Srebrenik, što je iskoristio Matija Korvin, koji je osvojio Srebrenik, a zatim ga 1464. godine predao titularnom kralju Bosne Nikoli od Iloka. Iste godine osnovana je Srebrenička banovina.

Srebreničku banovinu Osmanlije osvajaju između 1510. i 1519. godine i u Srebreniku uspostavljaju svoju posadu.

Širenjem granica Osmanskog Carstva na sjever i sjeveroistok, tvrđava gubi na značaju, stoga je ostala ili skoro ili potpuno napuštena. Kao posljedica ostaju nepopravljena oštećenja.

Jedino je džamija održavana

Popravke tvrđave vršene su kroz stoljeća više puta, prve već 1756. godine, ali njihov opseg i rezultat nije poznat.

Odlaskom zadnjeg vojnika, tvrđava biva potpuno napuštena od 1835. godine. Jedino je osmanska džamija, izgrađena u 16. stoljeću, ostala održavana narednih decenija.