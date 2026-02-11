Čavalić nakon napuštanja SBiH-a: "U politiku nisam ušao da se bavim nadmudrivanjem"

Federalni zastupnik Admir Čavalić oglasio se nakon što je donio odluku da istupi iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Tuzlanskom kantonu, a njegov potez uslijedio je paralelno s odlaskom većeg broja članova.
U svom obraćanju naveo je da se politikom nije počeo baviti kako bi rasipao vrijeme niti da bi učestvovao u, kako je rekao, "radnjama, kalkulacijama i nadmudrivanjem u unutarstranačkim odnosima i pozicijama".
- Stranka mi je trebala kao alat za promjenu društva, ekonomije i politike, a ne za bavljenje takvim procesima. To me je, na kraju, umorilo kao čovjeka. Zbog toga sam odlučio napustiti SBiH - pojasnio je Čavalić.
Dodao je da svoju borbu protiv negativnih društvenih pojava želi voditi na drugačiji način.
- Protiv uhljeba, gluposti, kršenja procedura i pravila, populizma, kompleksa, podobnih, poslušnih i sličnih pojava želim se boriti u društvu, u javnosti, u parlamentu, kroz knjige, analize i radove, a ne na zatvorenim stranačkim sastancima. Za to nemam energije. Neka se neki zabave sami sobom. Ja idem dalje.
Odluku o napuštanju stranke donio je i načelnik Općine Čelić Admir Hrustanović, kao i svi općinski vijećnici, predsjednici te većina članova općinskih i gradskih savjeta iz Čelića, Tuzle, Kalesije, Kladnja i Doboj Istoka, uz podršku dijela članstva iz drugih sredina Tuzlanskog kantona.
U zajedničkom saopćenju naveli su da su razlozi za istupanje kontinuirano kršenje Statuta, potpuni izostanak unutrašnje demokratije te, kako tvrde, pretvaranje stranke u privatni politički projekat uskog kruga ljudi.
Posebno su ukazali na, kako ističu, grubo kršenje Statuta tokom nedavnog izbora rukovodstva SBiH TK, kada je, prema njihovim navodima, suprotno Statutu, tajno glasanje zamijenjeno javnim s ciljem političkog pritiska i kontrole članova prilikom izjašnjavanja.