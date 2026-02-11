Čavalić nakon napuštanja SBiH-a: "U politiku nisam ušao da se bavim nadmudrivanjem"

Federalni zastupnik Admir Čavalić oglasio se nakon što je donio odluku da istupi iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Tuzlanskom kantonu, a njegov potez uslijedio je paralelno s odlaskom većeg broja članova. U svom obraćanju naveo je da se politikom nije počeo baviti kako bi rasipao vrijeme niti da bi učestvovao u, kako je rekao, "radnjama, kalkulacijama i nadmudrivanjem u unutarstranačkim odnosima i pozicijama".



- Stranka mi je trebala kao alat za promjenu društva, ekonomije i politike, a ne za bavljenje takvim procesima. To me je, na kraju, umorilo kao čovjeka. Zbog toga sam odlučio napustiti SBiH - pojasnio je Čavalić. Dodao je da svoju borbu protiv negativnih društvenih pojava želi voditi na drugačiji način. - Protiv uhljeba, gluposti, kršenja procedura i pravila, populizma, kompleksa, podobnih, poslušnih i sličnih pojava želim se boriti u društvu, u javnosti, u parlamentu, kroz knjige, analize i radove, a ne na zatvorenim stranačkim sastancima. Za to nemam energije. Neka se neki zabave sami sobom. Ja idem dalje. Odluku o napuštanju stranke donio je i načelnik Općine Čelić Admir Hrustanović, kao i svi općinski vijećnici, predsjednici te većina članova općinskih i gradskih savjeta iz Čelića, Tuzle, Kalesije, Kladnja i Doboj Istoka, uz podršku dijela članstva iz drugih sredina Tuzlanskog kantona.