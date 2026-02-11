Američki zvaničnik za borbu protiv narkotika doputovao u Bosnu i Hercegovinu

Mark Tervakovski, direktor Ureda za Evropu i Aziju pri Birou Stejt Departmenta za međunarodnu borbu protiv narkotika i provođenje zakona, stigao je danas u Bosnu i Hercegovinu.

U Sarajevu ga je dočekao otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel. Tokom boravka u zemlji Tervakovski će održati niz sastanaka s domaćim zvaničnicima.

- Direktor Tervakovski sastat će se s ključnim partnerima iz policijskih agencija i pravosudnog sektora kako bi unaprijedili ostvarivanje zajedničkih ciljeva: zaustavljanje dotoka fentanila i drugih narkotika, borbu protiv sajber-kriminala i nezakonitog finansiranja organizovanog kriminala, te suzbijanje ilegalnih migracija - saopćeno je iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.