Alarm iz Vašingtona: BiH nema lobiste, secesionisti predvođeni Dodikom dobijaju bitku

Profesor Johns Hopkins Univerziteta naglasio je da je to još uvijek nepoznanica, ali je siguran da nešto stoji iza te odluke.

- Zaista ne znam zašto je Trampova administracija to uradila. Trampova administracija je notorno transakcionalna, što znači kada nešto da, želi nešto da dobije. Oni su ukinuli sankcije, zatim su obavili posjet u Bijeloj kući, ali nisu za uzvrat dobili ništa koliko ja znam - rekao je Server za N1 .

Američki ekspert za Balkan i bivši specijalni izaslanik SAD-a Daniel Server izjavio je u emisiji Pressing da ne znam zašto je Trampova administracija ukinula sankcije Miloradu Dodiku, te da Amerika za to nije dobila ništa zauzvrat.

- Znamo da su neki lobisti bili uključeni u to, ali ne mislim da je to bilo dovoljno. Mislim da postoji jedan veliki dio koji nedostaje u toj slagalici po pitanju toga šta je Tramp zapravo dobio za ono što je uradio za Dodika - kazao je Server.

Na pitanje da li je Dodik dobio podršku za secesionističke akcije tokom posjeta Vašingtona i Izraelu, Server je odgovorio da administracija nije poslala nikakav javan signal u tom smislu.

- Ono što govore u privatnom okruženju, to mi nije poznato. Ono što je zbunjujuće jeste da Dodik dobija slatkiše simbolično rečeno iz Vašingtona, ali ne i Vučić. Tako da morate objasniti zašto Dodik dobija takve simpatije, ali i zašto Vučić ne dobija isti takav tretman - istakao je Server.

Dodao je da vidi jasan znak promjene američke politike prema Dodiku, te je pozvao novinare da otkriju šta je zapravo dogovoreno iza zatvorenih vrata.

BiH mora hitno angažovati lobiste

Savjetnik za globalnu sigurnost i diplomatiju u Institutu za razvojni utjecaj u Vašingtonu Adnan Hadrović upozorio je da se Vašington dramatično promijenio i da Bosna i Hercegovina mora hitno angažovati lobiste kako bi se suprotstavila secesionističkim snagama.

- Vašington DC se dramatično promijenio. Vašington DC nije onaj DC koji je bio čak ni tokom prve Trampove administracije. Ovdje je na sceni transakcionalna politika, politika unilateralizma i u najbolju ruku bilateralizma - rekao je Hadrović za N1.

On je istakao da zvanična američka politika prema BiH nije dramatično promijenjena, osim što se vratila na poziciju "dogovorite se vi unutar Bosne i Hercegovine".

- Veliki problem je što Bosne i Hercegovine u lobističkom smislu nema, a to je ona bitka koju trenutno secesionističke snage dobijaju. I tu je taj problem gdje ga ja trenutno vidim - kazao je Hadrović.

Upozorio je da su najavljeni novi dolasci Dodika i Čovića u Vašington, te da će Čović koristiti vrlo slične puteve dolaska do administracije koje je koristio i Dodik.

- Dodik je najavio da će ponovo doći ovdje u Vašington DC u martu mjesecu. Mislim da se mnoge stvari nažalost mijenjaju i da Sarajevo, zvanično Sarajevo, probosansko-hercegovačke snage moraju se konačno probuditi i shvatiti da koriste ovu krizu kao šansu - istakao je Hadrović.

Pozvao je bosanskohercegovačke vlasti da što prije pronađu način i vrate se na lobistički teren u Vašingtonu.

- Lobiranje je ovdje legalno i legitimno i poželjno sredstvo, pogotovo u transakcijskoj politici administracije gospodina predsjednika Trampa - zaključio je Hadrović.