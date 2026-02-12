ZDK prvi u BiH počeo sa redovnim i trajnim programom skrininga karcinoma dojke

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) početkom ove sedmice započeo je prvi redovni i kontinuirani program skrininga i ranog otkrivanja karcinoma dojke u Bosni i Hercegovini i regionu, kojim će, tokom kontinuiranih i redovnih poziva, biti obuhvaćeno hiljade žena starosti od 50 do 69 godina sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

- Nakon što smo prije nekoliko godina započeli projekt ranog otkrivanja karcinoma dojke u skladu sa evropskim smjernicama, uz pomoć naših partnera iz Italije, odnosno regije Piemonte, Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva zdravstva i drugih zdravstvenih ustanova na području naše kantona, konačno su se stekli uslovi da taj projekt pređe u redovni program zdravstvene zaštite i redovan preventivni program koji će se u budući na našem kantonu provoditi kontinuirano - rekla je dr. Selvedina Sarajlić Spahić, načelnica Službe za promociju zdravlja i kvalitet u zdravstvu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Nakon što je Vlada usvojila ovaj program, te su promijenjeni određeni podzakonski akti, stekli su se uvjeti za provođenje javnog poziva, što je u proteklom periodu Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK (ZZO) i uradio, tako da Institut ima ulogu centralnog, administrativnog screening centra.

- Screening će se provoditi u domovima zdravlja Zavidovići, Maglaj i Žepče, u Općoj bolnici Tešanj, Kantonalnoj bolnici Zenica i privatnoj zdravstvenoj ustanovi Medicom Zenica. Sa područja cijelog kantona žene starosti od 50 do 69 godina biće pozivane u jednu od navedenih zdravstvenih ustanova pozivnim pismom koje će biti uručeno na njihovu kućnu adresu. Možemo reći da je zaista ovo veliki iskorak u prevenciji i da smo prvi u državi, odnosno i u Federaciji i u BiH, koji provodi ovako organizirani program ranog otkrivanja bilo kog karcinoma - istakla je Sarajlić Spahić.

Početak novog modela skrininga prijemom prvih pacijentica formalno je obilježen u Maglaju.

- Radi se o skriningu koji je rađen po zadnjim svjetskim smjernicama. Sretna sam što taj skrining kreće upravo iz Maglaja, gdje smo prepoznati kao neko ko je spreman da radi na tome i da ulažemo sve svoje resurse, znanje i snage da iznesemo ovu dobru priču - navela je dr. spec. Nejra Nalić Medžić, direktorica Doma zdravlja Maglaj.

Dodala je da su spremni i sretni što kao primarna zdravstvena zaštita treba da prate ovakve programe i da budu što više u njih uključeni s obzirom da su prvo mjesto gdje se pacijent javlja i gdje je jako bitna edukacija pacijenta o toj važnoj temi.

- Znamo da je karcinom dojke jedan od karcinoma od kojih najčešće u svijetu žene umiru, prema tome redovne mamografije i ultrazvučni pregled treba da nam pomognu u radu i u prevenciji i da što ranije otkrijemo promjene na dojkama kod žena da bismo pravovremeno mogli da reagujemo i sa što boljim ishodom i što boljim rezultatom i za pacijenticu - dodala je Nalić Medžić, saopćeno je iz INZ-a.