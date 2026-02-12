Seudin Husić se osjeća dobro: Uspješan boravak i liječenje u Istanbulu ulijevaju novu nadu

Humanitas sa radošću dijeli ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju Seudina Husića (2011) iz Kalesije, koji je u periodu od 17. do 24. januara 2026. godine, zajedno sa ocem Edinom, boravio u bolnici LIV Hospital u Istanbulu na redovnoj, unaprijed planiranoj kontroli. Tokom boravka u Istanbulu, Seudin je prošao kroz niz detaljnih laboratorijskih i dijagnostičkih pretraga, kao i specijalističke preglede oftalmologa, ortopeda i pedijatra. Ovog puta poseban fokus bio je na genetskim analizama cijelog genoma, koje bi u narednim sedmicama trebalo da daju dodatne odgovore i jasniju sliku njegovog zdravstvenog stanja.

Ljekari su uočili da se izraslina iznad Seudinovog lijevog oka uvećala, što je djelimično smanjilo njegovo vidno polje. Zbog toga, ali i zbog same prirode bolesti, došlo je do slabljenja vida. Seudinu će vid biti korigovan nošenjem dioptrijskih naočala, a Humanitas će obezbijediti dva para naočala – za svakodnevnu upotrebu i sunčane s dioptrijom. Kako bi se dječaku olakšalo stanje i spriječile daljnje komplikacije, urađeno je i hirurško uklanjanje izrasline iznad lijevog oka. Uzorak tkiva poslat je na patohistološku analizu, a rezultati se očekuju uskoro. Svi nalazi, uključujući i genetske testove, biće dostupni u narednim sedmicama.