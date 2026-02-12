Čović s ministrima Vlade RH: EU i Izborni zakon ključ napretka u 2026.

Žurno ispuniti obveze na EU putu, kao i donijeti pravedan Izborni zakon koji će omogućiti da se ustavno načelo konstitutivnosti realizira kroz zakonsku mogućnost izbora legitimnih predstavnika u one institucije koje je Ustav BiH odredio za predstavljanje naroda - Predsjedništvo BiH i domove naroda, ključne su političke zadaće koje stoje pred domaćim liderima, piše Dario Pušić za Večernji list.

Ubrzanje reformi

U nastavku posjeta Republici Hrvatskoj dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović i zastupnica u Zastupničkom domu PS BiH Darijana Filipović održali su jučer još dva značajna sastanka s čelnicima Vlade RH tokom kojih je dodatno naglašena potreba hitnog ubrzanja ispunjavanja preostalih reformi kako bi BiH počela pregovore s Evropskom unijom, kao i donošenja izmjena Izbornog zakona kako bi na ovogodišnjim općim izborima u potpunosti bilo omogućeno legitimno političko predstavljanje hrvatskoga naroda.

Čović i Filipović u Zagrebu su održali sastanak s potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom financija Tomislavom Ćorićem na kojem se razgovaralo o bilateralnim odnosima i aktualnom političkom trenutku u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na europski put BiH, predstojeće reforme te nužnost žurne provedbe obveza u okviru procesa evropskih integracija. Posebna pozornost posvećena je nastavku zajedničkog djelovanja na strateškim zajedničkim interesima, osobito u područjima koja doprinose ukupnom napretku zemlje, poput razvoja energetske diverzifikacije.

Komentirajući aktualni politički trenutak u BiH, dopredsjedavajući Čović naglasio je ključnim donošenje potrebnih zakonskih rješenja u okviru evropskih integracija. Istodobno, naglasio je očekivanje za potrebnom izmjenom izbornog zakonodavstva ususret općim izborima koncem godine kako bi se osigurala potpuna provedba ustavnih prava hrvatskoga kao konstitutivnog naroda. Također je istaknuo energetsku diverzifikaciju kao jedan od najvažnijih iskoraka za BiH, naglašavajući kako je projekt "Južna plinska interkonekcija" u interesu hrvatskoga naroda te zajedničkom interesu BiH i Hrvatske.