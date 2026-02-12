Čović s ministrima Vlade RH: EU i Izborni zakon ključ napretka u 2026.

Dodatno je naglašena potreba hitnog ubrzanja ispunjavanja preostalih reformi kako bi BiH počela pregovore s Evropskom unijom

Tokom susreta. HDZ BiH / Facebook

M. P.

12.2.2026

Žurno ispuniti obveze na EU putu, kao i donijeti pravedan Izborni zakon koji će omogućiti da se ustavno načelo konstitutivnosti realizira kroz zakonsku mogućnost izbora legitimnih predstavnika u one institucije koje je Ustav BiH odredio za predstavljanje naroda - Predsjedništvo BiH i domove naroda, ključne su političke zadaće koje stoje pred domaćim liderima, piše Dario Pušić za Večernji list.

Ubrzanje reformi

U nastavku posjeta Republici Hrvatskoj dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović i zastupnica u Zastupničkom domu PS BiH Darijana Filipović održali su jučer još dva značajna sastanka s čelnicima Vlade RH tokom kojih je dodatno naglašena potreba hitnog ubrzanja ispunjavanja preostalih reformi kako bi BiH počela pregovore s Evropskom unijom, kao i donošenja izmjena Izbornog zakona kako bi na ovogodišnjim općim izborima u potpunosti bilo omogućeno legitimno političko predstavljanje hrvatskoga naroda.

Čović i Filipović u Zagrebu su održali sastanak s potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom financija Tomislavom Ćorićem na kojem se razgovaralo o bilateralnim odnosima i aktualnom političkom trenutku u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na europski put BiH, predstojeće reforme te nužnost žurne provedbe obveza u okviru procesa evropskih integracija. Posebna pozornost posvećena je nastavku zajedničkog djelovanja na strateškim zajedničkim interesima, osobito u područjima koja doprinose ukupnom napretku zemlje, poput razvoja energetske diverzifikacije.

Komentirajući aktualni politički trenutak u BiH, dopredsjedavajući Čović naglasio je ključnim donošenje potrebnih zakonskih rješenja u okviru evropskih integracija. Istodobno, naglasio je očekivanje za potrebnom izmjenom izbornog zakonodavstva ususret općim izborima koncem godine kako bi se osigurala potpuna provedba ustavnih prava hrvatskoga kao konstitutivnog naroda. Također je istaknuo energetsku diverzifikaciju kao jedan od najvažnijih iskoraka za BiH, naglašavajući kako je projekt "Južna plinska interkonekcija" u interesu hrvatskoga naroda te zajedničkom interesu BiH i Hrvatske.

Ministar Ćorić naglasio je snažnu potporu evropskom putu Bosne i Hercegovine, naglasivši važnost užurbanog postizanja domaćeg dogovora o izmjenama izbornog zakonodavstva i poštivanju prava Hrvata. Također, tom je prilikom istaknuo očekivanje za provođenjem dijeljenih energetskih prioriteta, kao i daljnje suradnje u području osnaživanja financijske stabilnosti i gospodarskog razvoja u BiH.

Čović i Filipović razgovarali su i s potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, a u svjetlu obilježavanja 34. godišnjice osnutka HVO-a govorilo se o nastavku snažne suradnje te pitanjima od osobite važnosti za hrvatske branitelje, s posebnim naglaskom na status i prava branitelja iz BiH. Također su razmotrene aktualne političke okolnosti u Bosni i Hercegovini, pri čemu je naglašena važnost zaštite prava hrvatskoga naroda.

Zaštita prava branitelja

Dopredsjedavajući Čović posebno se osvrnuo na izazove s kojima se suočavaju hrvatski branitelji u BiH te je zahvalio ministru Medvedu na predanom zalaganju i institucionalnoj potpori u zaštiti njihovih prava i dostojanstva. Također je istaknuo važnost žurnog provođenja preostalih evropskih reformi nužnih za dugoročnu stabilnost i razvoj zemlje, uz naglasak na očuvanje ustavnih prava i legitimnog političkog predstavljanja hrvatskoga naroda.

Ministar Medved iznio je pregled aktualnih projekata i mjera potpore braniteljskoj populaciji te potvrdio snažnu potporu Republike Hrvatske evropskom putu Bosne i Hercegovine, naglasivši važnost zajedničkog djelovanja, nastavka institucionalne potpore hrvatskim braniteljima i provedbe zajedničkih projekata usmjerenih na zaštitu stečenih prava i statusa.

Na koncu sastanka sugovornici su potvrdili predanost daljnjem jačanju partnerskih odnosa i suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, s posebnim naglaskom na zaštitu prava i dostojanstva hrvatskih branitelja.

