Uposlenici Stomatološkog fakulteta u Sarajevu obustavljaju rad: "Ovo je neprihvatljivo"

Uposlenici Stomatološkog fakulteta u Sarajevu obustavit će rad danas u 10 sati zbog neisplaćene plaće i stanja u ovoj ustanovi, a o čemu će detaljno govoriti na press-konferenciji.

Kako nam je kazao predsjednik Sinidikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo Senad Sadiković, radnici traže hitnu intervenciju nadležnih institucija.

Sadiković je istakao da ukoliko nadležni danas do 16:00 sati ne riješe problem isplate plata, sutra ujutru u 8:00 sati će obustaviti rad.

Iz Sindikata Univerziteta u Sarajevu (UNSA) jučer su izrazili zabrinutost povodom trenutne situacije u kojoj su se našli zaposlenici, a koja se ogleda u izostanku redovne isplate plata.

Naveli su i problem s kojim se susreću, a to je radno-pravna nesigurnost uzrokovana procesom razdvajanja dvije ustanove.

- Smatramo neprihvatljivim da zaposlenici, koji uredno i profesionalno izvršavaju svoje nastavne, naučne, kliničke i administrativne obaveze, trpe posljedice administrativnih i institucionalnih procedura na koje nemaju uticaja. Neisplata ličnih dohodaka i nejasno definisan radno-pravni status direktno ugrožavaju egzistenciju radnika i njihovih porodica te predstavljaju ozbiljno kršenje osnovnih prava iz radnog odnosa - saopćili su iz Sindikata.

Također, danas u 10:00 sati ispred Pravnog fakulteta u Sarajevu Stomatološki fakultet i Stomatološki klinički centar održat će se press konferencija gdje će govoriti o aktuelnom stanju u ove dvije članice.