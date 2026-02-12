Ističe rok za zahtjeve za ponovno brojanje listića: Očekuje se potvrda rezultata izbora za predsjednika RS

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH 9. februara utvrdila i objavila rezultate, danas ističe rok za podnošenje prigovora i zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika RS.

Kako saznaje portal "Avaza", do ovog trenutka nije bilo takvih zahtjeva, tako da se očekuje da CIK BIH objavi konačne, potvrđene rezultate, kompletirane nakon ponovljenih izbora na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica. Takva odluka mogla bi biti saopćena u ponedjeljak.

Podsjetimo, na prijevremenim izborima za predsjednika RS, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 224.384 ili 50,54 posto glasova, dok je Branko Blanuša iz SDS-a imao 213.513 ili 48,09 posto glasova.