KOMENTAR DANA

Cerić: Bosna ne postaje jača time što Hrvatsku prikazuje kao geopolitički promašaj

Kultura javne riječi nije slabost. Ona je snaga, naveo je ef. Cerić

Mustafa ef. Cerić. Avaz

A. O.

12.2.2026

Bivši reisu-l-ulema Mustafa efendija Cerić u novom komentaru dana govorio je o političkim osvrtima Jahje Muhasilovića. Ef. Cerić se osvrnuo na tekst o Hrvatskoj kao “propaloj državi”.

Njegov komentar prenosimo u cijelosti:

- Cijenim profesora Jahju Muhasilovića. Pratim njegove političke osvrte i često u njima prepoznajem britkost, širinu i intelektualnu hrabrost. U vremenu kada mnogi biraju tišinu ili oportunizam, hrabrost je vrijednost. No, hrabrost ne znači odsustvo mjere. A mjera je, u politici i javnoj riječi, ponekad važnija od oštrine.

Njegov tekst o Hrvatskoj kao “propaloj državi” u meni nije izazvao polemički refleks, nego unutrašnju nelagodu. Ne zbog Hrvatske, nego zbog nas.

Ne sporim da hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini često pokazuje dvostruke standarde. Postoji javna diplomatska retorika i postoji politička praksa koja zna reflektirati hegemonijske ambicije. O tome treba govoriti jasno, argumentirano i bez iluzija. Ali govoriti o susjednoj državi, članici Evropske unije i NATO-a, kao o “vještačkoj tvorevini”, “geopolitičkoj anomaliji” ili “resortu bez budućnosti” nije analiza. To je retorička presuda.

A presuda bez mjere lahko se pretvara u bijes.

A bijes nije argument.

Moramo biti svjesni jedne važne činjenice: ono što se napiše u Sarajevu često se u Zagrebu čita kao stav svih Bošnjaka. To nije tačno, ali percepcija u politici često nadjača istinu. Kao što ni ono što Max Primorac piše u američkim medijima nije stav svih Hrvata, ali se u Bosni često tako doživljava.

Bošnjačka tradicija ima duboku edebsku kulturu govora. Edeb znači dostojanstvo čak i kada se ne slažemo. Znači kritiku bez poniženja, neslaganje bez omalovažavanja. U tom smislu, tekst o Hrvatskoj više govori o našem tonu nego o njihovoj stvarnosti.

Da li Hrvatska ima demografske i ekonomske probleme? Ima, kao i veći dio Evrope. Da li turizam nosi rizike strukturalne ovisnosti? Svakako. Ali to nisu dokazi “propale države”, nego izazovi suvremene ekonomije. Hrvatska je institucionalno stabilna članica EU i NATO-a, sa sistemom koji funkcionira. Bosna, nažalost, još uvijek traga za takvom stabilnošću.

U samokritičnom smislu, moramo postaviti pitanje: treba li nam retorika poniženja susjeda da bismo učvrstili vlastiti osjećaj sigurnosti? Ako nam treba, onda problem nije u Zagrebu, nego u našoj nesigurnosti.

Bosna ne postaje jača time što Hrvatsku prikazuje kao geopolitički promašaj. Naprotiv, takva retorika produbljuje nepovjerenje i daje argument onima koji već žele prikazati Bošnjake kao destabilizirajući faktor.

Srbija je u bosanskoj historiji ostavila duboke rane. Hrvatska je, unatoč teškim momentima i otvorenim sporovima, u mnogim fazama bila i saveznik i logistički oslonac. Ta historijska složenost zahtijeva nijansiran govor, a ne totalne presude.

Kultura javne riječi nije slabost. Ona je snaga.

Snaga se pokazuje mjerom, ne galamom.

Možda je vrijeme da u regionalnim raspravama više govorimo o vlastitim slabostima nego o tuđim. To bi bila zrela politika. I zrela savjest.

Jer narod koji je preživio genocid ne bi smio lahko posezati za riječima koje zatvaraju vrata.

A komšije, sviđalo se to nama ili ne, ostaju komšije – istakao je efendija Cerić. 

