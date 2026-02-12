Direktor Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić za "Avaz": Možemo biti najjača kompanija u regionu

„ArcelorMittalova“ prodaja Željezare u Zenici i Rudnika željezne rude u Prijedoru, firmi H&P Zvornik, koja posluje u okviru bh. „Pavgord“ grupe, bila je jedna od najvećih akvizicija u BiH u 2025. godini. Zenička željezara je dobila nove vlasnike, ali i novo ime, te je počela poslovati kao Nova Željezara Zenica.

Nova Željezara Zenica trenutno direktno zapošljava gotovo 1.900 ljudi, uz dodatnih 12.000 indirektno angažovanih kroz više od 550 lokalnih dobavljača, generiše približno 2,5 posto BDP-a BiH i uplaćuje blizu 32 miliona KM godišnje kroz PDV. Osim toga, dobrinosi prometu Željeznica FBiH s gotovo 30 posto, a Željeznicama RS s gotovo 60 posto. S ovim podacima kompanija je najznačajniji ekonomski stub Zeničko-dobojskog kantona, ali i šireg područja.

Zatekli katastrofu

Međutim, brojni su problemi koje je nova uprava zatekla, a koji su se gomilali godinama.

- Zatekli smo izuzetno teško i zapušteno stanje – prekomjerna dugovanja, tehnička neodrživost postrojenja, naslijeđeni nepovoljni ugovori, bespravno eksploatisanje troske s deponije Rača koje smo zaustavili, povećanje cijena električne energije za oko 6 posto (što je više za 3 do 3,5 miliona KM na godišnjem nivou), povećanje cijene zemnog plina za oko 4 posto, kao i dugogodišnje interne prakse koje su sistematski iscrpljivale snagu – kazao je za „Avaz“ direktor i suvlasnik Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić.