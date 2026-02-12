Direktor Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić za "Avaz": Možemo biti najjača kompanija u regionu

„ArcelorMittalova“ prodaja Željezare u Zenici i Rudnika željezne rude u Prijedoru, firmi H&P Zvornik, koja posluje u okviru bh. „Pavgord“ grupe, bila je jedna od najvećih akvizicija u BiH u 2025. godini. Zenička željezara je dobila nove vlasnike, ali i novo ime, te je počela poslovati kao Nova Željezara Zenica.
Nova Željezara Zenica trenutno direktno zapošljava gotovo 1.900 ljudi, uz dodatnih 12.000 indirektno angažovanih kroz više od 550 lokalnih dobavljača, generiše približno 2,5 posto BDP-a BiH i uplaćuje blizu 32 miliona KM godišnje kroz PDV. Osim toga, dobrinosi prometu Željeznica FBiH s gotovo 30 posto, a Željeznicama RS s gotovo 60 posto. S ovim podacima kompanija je najznačajniji ekonomski stub Zeničko-dobojskog kantona, ali i šireg područja.
Zatekli katastrofu
Međutim, brojni su problemi koje je nova uprava zatekla, a koji su se gomilali godinama.
- Zatekli smo izuzetno teško i zapušteno stanje – prekomjerna dugovanja, tehnička neodrživost postrojenja, naslijeđeni nepovoljni ugovori, bespravno eksploatisanje troske s deponije Rača koje smo zaustavili, povećanje cijena električne energije za oko 6 posto (što je više za 3 do 3,5 miliona KM na godišnjem nivou), povećanje cijene zemnog plina za oko 4 posto, kao i dugogodišnje interne prakse koje su sistematski iscrpljivale snagu – kazao je za „Avaz“ direktor i suvlasnik Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić.
On je kazao da je Željezara kičma Zenice i jedan od stubova privrede države, te da bi njeno gašenje ili dalje propadanje značilo ekonomski i društveni slom čitavog regiona.
Zapošljavaju mlade
- Od dolaska novih vlasnika, Nova Željezara Zenica bilježi značajan pomak u zapošljavanju i jačanju kadrovske strukture. U periodu od 1. 11. 2025. godine do danas zaposlena su ukupno 63 nova radnika, od kojih je 26 mlađe od 30 godina, što jasno pokazuje našu opredijeljenost da zadržimo mlade ljude u Zenici i Bosni i Hercegovini – kazao je Hamzić.
Ipak, s druge strane, radnici su tražili povlačenje prijedloga za otvaranje stečaja, navodeći da se takav potez ne može dovesti u vezu s najavama velikih investicija, te da bi stečaj značio prestanak ugovora o radu i potpunu neizvjesnost za radnike.
- Kada govorimo o stečaju s reorganizacijom, želimo biti potpuno jasni: stečaj nije cilj, nego alat. Alat kojim se kompanija može osloboditi svega onoga što joj godinama „pije zdravu krv“ i onemogućava normalno i održivo poslovanje. Sve što šteti Željezari, sve što je ekonomski neopravdano i dugoročno neodrživo, bit će eliminisano, bez obzira na to kome je takvo stanje odgovaralo u prošlosti. Radnici su najvažniji resurs ove fabrike – objasnio je Hamzić.
Hamzić je kazao da uz podršku države, lokalne zajednice i radnika, idu ka cilju da budu najjača kompanija u regionu.
Dolaze Italijani, ali kao izvođači
Nedavno je Željezaru posjetio vlasnik i generalni direktor italijanske „Danieli“ grupe, Đakomo Mareši Danieli (Giacomo Mareschi Danieli), zajedno sa svojim timom.
Posjeta je izazvala veliku pažnju, a Hamzić je za „Avaz“ objasnio o čemu se radi.
- Nova Željezara Zenica aktivno razmatra mogućnost investiranja u izgradnju potpuno nove proizvodne linije zasnovane na savremenoj elektrolučnoj peći (EAF). Ova investicija imala bi za cilj prelazak na napredne tehnologije čelične proizvodnje i proširenje asortimana u oblasti specijalnih i visokokvalitetnih čelika. Dakle, grupacija „Danieli“ nije investitor, kako su pojedini mediji pogrešno prenijeli, već potencijalni izvođač radova za Novu Željezaru Zenica – kaže nam direktor.