Borba za osnovna prava radnika Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Uposlenici Stomatološkog fakulteta u Sarajevu našli su se u teškoj i neizvjesnoj situaciji zbog upitne isplate januarske plaće. Iako već mjesecima uredno obavljaju svoj posao, njihova egzistencija dovedena je u pitanje administrativnim i pravnim problemima koji se reflektuju na cijelu ustanovu.
Nina Marković v. d. dekana Stomatološkom fakultetu poručila je da zaposleni više nemaju prostora za čekanje.
Radnici su iskoristili svoju zakonsku pauzu kako bi izašli ispred zgrade i upozorili javnost na problem.
- Rad nije bio obustavljen, niti je trpio nastavni proces, naučno-istraživački rad ili zdravstvene usluge. Studenti i pacijenti nisu osjetili posljedice krize – jedini koji trpe jesu radnici, ističe Marković za "Avaz".
Prema njenim riječima, sindikat je iscrpio sve mogućnosti dijaloga prije izlaska radnika pred zgradu fakulteta.
- Radnici su svoj dio obaveza ispunili. Dolazimo na posao, radimo sa studentima i pacijentima, izvršavamo sve zadatke profesionalno i odgovorno. Neprihvatljivo je da u 2026. godini moramo strahovati hoćemo li dobiti zarađenu platu - istakla je Marković za "Avaz".
- Ovo nije političko pitanje niti bilo kakav pritisak, već isključivo borba za osnovno pravo – pravo na platu. Ako do 16:00 sati ne dobijemo konkretno rješenje, bićemo primorani da iskoristimo sve zakonske mehanizme, uključujući i potpunu obustavu rada- naglasila je.
Posebno je istaknuto da radnici nisu odgovorni za nastalu situaciju. Nakon reintegracije 2021. godine, Stomatološki fakultet je postao članica Univerziteta u Sarajevu, te je Univerzitet pravno lice odgovorno za rješavanje finansijskih i statusnih pitanja. Radnici, kao najniži nivo odlučivanja, nemaju ovlasti da samostalno donose odluke o isplati plata. Uprkos tome, suočavaju se s pritiscima i prebacivanjem odgovornosti.
- Ne može se teret administrativnih i pravnih propusta prebacivati na 216 zaposlenih i njihove porodice. Odgovornost je na onima koji imaju zakonske nadležnosti – Rektoratu, Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo - poručila je Marković.
U ovom trenutku 216 zaposlenih i njihove porodice zavise od rješenja koje treba da donesu nadležni organi kao osnivači ustanove. Problem je, prema navodima, nastao zbog nepravilnosti u registraciji i statusnim promjenama ustanove, koje nisu u potpunosti usklađene s propisima.