Borba za osnovna prava radnika Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Uposlenici Stomatološkog fakulteta u Sarajevu našli su se u teškoj i neizvjesnoj situaciji zbog upitne isplate januarske plaće. Iako već mjesecima uredno obavljaju svoj posao, njihova egzistencija dovedena je u pitanje administrativnim i pravnim problemima koji se reflektuju na cijelu ustanovu.

Nina Marković v. d. dekana Stomatološkom fakultetu poručila je da zaposleni više nemaju prostora za čekanje.

Radnici su iskoristili svoju zakonsku pauzu kako bi izašli ispred zgrade i upozorili javnost na problem.

- Rad nije bio obustavljen, niti je trpio nastavni proces, naučno-istraživački rad ili zdravstvene usluge. Studenti i pacijenti nisu osjetili posljedice krize – jedini koji trpe jesu radnici, ističe Marković za "Avaz".