OBIMAN DNEVNI RED

Sarajevo: Održana 51. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u BiH

Imenovana je stručna komisija koja će izvršiti procjenu stanja Muharem-efendijine - Pavlovačke džamije u Džematu Gornja Mahala

Sjednica Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Preporod info

Z. V.

12.2.2026

U Sarajevu je danas pod predsjedavanjem reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića održana 51. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Rijaseta. U okviru obimnog dnevnog reda izdvajamo najvažnije odluke i zaključke koji su doneseni na ovoj sjednici.

Rijaset je usvojio prijedlog Plana aktivnosti za otvaranje Muzeja islamske kulture i umjetnosti.

Razmatran je, u formi prijedloga, Pravilnik o kategorizaciji džemata koji je, po odluci Vijeća muftija, vraćen s posljednje sjednice i upućen na doradu Komisiji koju je imenovao reisul-ulema.

Komisija, kojom je predsjedavao zamjenik reisul-uleme Enes-ef. Ljevaković, uputila je Rijasetu dorađeni tekst prijedloga ovog pravilnika koji je Rijaset usvojio i uputio prema Vijeću muftija na dalje postupanje.

Razmatran je prijedloga Nastavnog plana i programa mektepske pouke Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, koji je nakon rasprave usvojen.

Rijaset je imenovao nekoliko odbora za obilježavanje godišnjica značajnih ličnosti koji po Tezkiretnami spadaju u tekućoj godini.

Razmatran je i usvojen prijedlog Pravilnika o primjeni Informacionog sistema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sjednica Rijaseta Islamske zajednice u BiH,. Preporod info

Imenovana je stručna komisija koja će izvršiti procjenu stanja Muharem-efendijine - Pavlovačke džamije u Džematu Gornja Mahala, Medžlis Islamske zajedncie (MIZ) Fojnica, te koja će, u okviru zadanog roka, Rijasetu podnijeti izvještaj.

Razmatrani su i drugi predmeti radno-pravnih i socijalnih pitanja koja su u nadležnost Rijaseta.

# RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE BIH
