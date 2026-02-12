Sarajevo: Održana 51. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u BiH

U Sarajevu je danas pod predsjedavanjem reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića održana 51. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Rijaseta. U okviru obimnog dnevnog reda izdvajamo najvažnije odluke i zaključke koji su doneseni na ovoj sjednici.

Rijaset je usvojio prijedlog Plana aktivnosti za otvaranje Muzeja islamske kulture i umjetnosti.

Razmatran je, u formi prijedloga, Pravilnik o kategorizaciji džemata koji je, po odluci Vijeća muftija, vraćen s posljednje sjednice i upućen na doradu Komisiji koju je imenovao reisul-ulema.

Komisija, kojom je predsjedavao zamjenik reisul-uleme Enes-ef. Ljevaković, uputila je Rijasetu dorađeni tekst prijedloga ovog pravilnika koji je Rijaset usvojio i uputio prema Vijeću muftija na dalje postupanje.

Razmatran je prijedloga Nastavnog plana i programa mektepske pouke Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, koji je nakon rasprave usvojen.

Rijaset je imenovao nekoliko odbora za obilježavanje godišnjica značajnih ličnosti koji po Tezkiretnami spadaju u tekućoj godini.

Razmatran je i usvojen prijedlog Pravilnika o primjeni Informacionog sistema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.