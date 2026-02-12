Anketa / Treba li Šteta (SDP) podnijeti ostavku nakon jezive tramvajske nesreće u kojoj je poginula jedna osoba

Nakon slijetanja tramvaja sa šina u blizini Mašinske škole stradala je jedna osoba, a najmanje četiri su povrijeđene.

Tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji i izvalio kompletno tramvajsko stajalište, udario nekoliko osoba koje su tu stajale i završio na cesti.

Interesantno je da su tramvajske šine od Željezničke stanice do mjesta nesreće nedavno rekonstruisane, a upravo je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta (SDP BiH) to navodio kao jedan od najvećih rezultata njegovog rada u proteklom periodu.

Ne ulazeći u pojedinačnu odgovornost ljudi za ovaj događaj, pitamo naše čitatelje da li Adnan Šteta treba podnijeti ostavku iz moralnih razloga?