Video / Građani nakon nesreće: "Nigdje čovjek nije siguran, ovo je tragedija"

Prema dosadašnjim informacijama, tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji, kada je izletio s pruge, srušio kompletno tramvajsko stajalište, udario više osoba koje su se tu nalazile i potom završio na kolovozu.

Nakon što je tramvaj iskočio iz šina u blizini Mašinske škole u Sarajevu, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, a najmanje četiri povrijeđene, među građanima vlada šok i nevjerica.

Ekipa portala "Avaza" razgovarala je s građanima Sarajeva koji su se zatekli u blizini mjesta nesreće.

- Ne znam šta da vam kažem, iskreno. Mislim, ove stvari, nažalost, dešavaju se. Dešavaju se u svom svijetu, ovo je žalosno. Mislim, nemam stvarno nekog komentara. Ne može čovjek reći za ovu tragediju ništa. Nigdje čovjek nije siguran. Evo, danas zakoračiš na pješački prijelaz, neki nadrogirani narkoman vas pregazi. Znači, ili nebitno pijan čovjek, ili... Evo, vidjeli ste slučajeve, znači, malo, malo, negdje neko zapuca, zaluta metak, ali to nije, nažalost, mislim, nigdje u svijetu nije više sigurno, vjerujte. Jer ovo narod je pohasio, jednostavno, danas nema, nema više normalnog naroda, jednostavno je... Ne znam, stvarno, mislim, zatečen sam, ovo je... Tragedija - rekao je jedan sugrađanin.

Drugi građani također su kratko komentarisali tragediju.

- Tragedija, stvarno je. Ovo je baš, što god da kažem, ovo je užas", kazao je jedan od prisutnih.

Na pitanje da li se osjeća sigurno u Sarajevu, Almir Tezović je odgovorio: "Da."

Upitan za komentar na današnji događaj, kratko je dodao: "Tužno. Tužno, ništa drugo."