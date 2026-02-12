Nevjerica i tuga nakon nesreće: Potresni prizori iz centra Sarajeva

Sarajevo je danas potresla teška saobraćajna nesreća u kojoj je, nakon iskakanja tramvaja iz šina, jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri osobe zadobile povrede. Informacije su u poslijepodnevnim satima potvrđene iz bolničkih izvora.

Prema dostupnim podacima, do nesreće je došlo prilikom iskliznuća tramvaja iz tračnica, nakon čega su uslijedile dramatične scene na ulicama glavnog grada.

Na terenu se nalaze ekipe hitne medicinske pomoći, vatrogasci i policijski službenici, koji poduzimaju sve neophodne mjere. Prostor oko mjesta nesreće je osiguran, a u toku su aktivnosti nadležnih službi.

Građani su vidno potreseni prizorima kojima svjedoče, dok se saobraćaj u ovom dijelu grada odvija otežano.

Više informacija o uzrocima i okolnostima nesreće bit će poznato tokom dana, nakon što nadležni organi okončaju uviđajne radnje.