Zbog stanja cesta raste zabrinutost građana i vlasti: Jugoistočnoj BiH prijeti izolacija

Zbog oštećenja mostova, ali i ukupnog stanja magistralnih cesta Sarajevo – Trnovo – Foča - Goražde i Sarajevo – Rogatica – Goražde, jugoistočnoj BiH prijeti komunikacijska izoliranost. Katastrofalno stanje mosta na Bistrici razlog je potpune obustave saobraćaja na dionici Dobro Polje – Foča, pa se saobraćaj preusmjerava preko Kalinovika, dok se između Rogatice i Ustiprače urušavanje dva mosta pokušava spriječiti potpornim stubovima. Zapostavili ulaganja U slučaju da oba pravca ostanu van upotrebe, autobuski i teretni saobraćaj prema dolini Drine bio bi potpuno onemogućen, jer alternativni putevi od Sarajeva preko Pala ili Grepka nisu adekvatni za autobuse i kamione.

Most na putu Rogatica - Ustiprača . Robert Oroz

Premijer BPK Goražde Senad Čeljo upozorava na opasnost od izolacije cijele regije i da se sistemsko rješenje mora tražiti na državnom nivou. - Ako se hitno ne pristupi sanaciji, teško je očekivati da će najmanje dva mosta na pravcu Rogatica - Ustiprača još dugo biti u funkciji. BPK Goražde nema kapacitete da ovaj problem samostalno riješi i dijelimo sudbinu cijele regije, zajedno s opštinama u RS. Često možemo čuti građane koji kažu da je istočna Bosna zaboravljena. Ne bih mogao reći da je FBiH zaboravila ovaj dio, ali nekako cjelokupna istočna Bosna je zapostavljena o pitanju ulaganja u infrastrukturu – kazao je Čeljo za “Avaz”.

Čeljo: Upozorio na opasnost . Facebook