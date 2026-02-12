Zbog stanja cesta raste zabrinutost građana i vlasti: Jugoistočnoj BiH prijeti izolacija

Zbog oštećenja mostova, ali i ukupnog stanja magistralnih cesta Sarajevo – Trnovo – Foča - Goražde i Sarajevo – Rogatica – Goražde, jugoistočnoj BiH prijeti komunikacijska izoliranost. Katastrofalno stanje mosta na Bistrici razlog je potpune obustave saobraćaja na dionici Dobro Polje – Foča, pa se saobraćaj preusmjerava preko Kalinovika, dok se između Rogatice i Ustiprače urušavanje dva mosta pokušava spriječiti potpornim stubovima.
Zapostavili ulaganja
U slučaju da oba pravca ostanu van upotrebe, autobuski i teretni saobraćaj prema dolini Drine bio bi potpuno onemogućen, jer alternativni putevi od Sarajeva preko Pala ili Grepka nisu adekvatni za autobuse i kamione.
Premijer BPK Goražde Senad Čeljo upozorava na opasnost od izolacije cijele regije i da se sistemsko rješenje mora tražiti na državnom nivou.
- Ako se hitno ne pristupi sanaciji, teško je očekivati da će najmanje dva mosta na pravcu Rogatica - Ustiprača još dugo biti u funkciji. BPK Goražde nema kapacitete da ovaj problem samostalno riješi i dijelimo sudbinu cijele regije, zajedno s opštinama u RS. Često možemo čuti građane koji kažu da je istočna Bosna zaboravljena. Ne bih mogao reći da je FBiH zaboravila ovaj dio, ali nekako cjelokupna istočna Bosna je zapostavljena o pitanju ulaganja u infrastrukturu – kazao je Čeljo za “Avaz”.
Prijevoznici su ranije upozorili da, zbog zatvaranja magistralnog puta Foča - Sarajevo trpe veliku štetu, jer putovanja duže traju, troškovi rastu, a putnika je sve manje. Kako bi iz Sarajeva stigli do Foče, autoprijevoznici koriste obilazni, oko 60 kilometara duži, put preko Rogatice ili put preko prijevoja Grebak.
Foča - Trnovo
- Moramo preko Rogatice, pa nam se put za Podgoricu produžava za nekih 120 kilometara, što stvara ozbiljan finansijski problem. Na linijama gdje smo mogli da angažujemo po jednog šofera, sada moramo da šaljemo dva, što je dodatni trošak, jer se vrijeme vožnje produžava za sat i po, a maltretiranje putnika je ogromno - kazao je Srni vlasnik i direktor preduzeća „Sons“ iz Istočnog Sarajeva, Slaviša Milićević.
Ministar saobraćaja i veza RS Zoran Stevanović kazao je u utorak da je počela sanacija klizišta na cesti Foča - Trnovo i da će uskoro početi i sanacija stubova oštećenog mosta na Bistrici, za šta će biti izdvojeno 2 - 2,5 miliona KM. Nakon sastanka s načelnikom Foče Milanom Vukadinovićem u Banjoj Luci poručio je da se završetak radova očekuje za 45 dana, ako ne bude značajnijih padavina.
Značaj gradnje Hranjena
Čeljo je u trenutnoj situaciji istakao značaj što brže izgradnje tunela Hranjen, najzahtjevnijeg objekta na trasi buduće brze ceste Sarajevo – Goražde.
- On je najbolja alternativa koja nema ni planinskih prevoja, ali on ne ide dinamikom kako smo očekivali. Nažalost, čekajući bolju putnu infrastrukturu prema Sarajevu, uz taj osjećaj odsječenosti od ostatka FBiH, plaćamo danak u iseljavanju stanovništva. Pitanje je koliko će stanovnika ovdje dočekati tu putnu komunikaciju – kazao je Čeljo.