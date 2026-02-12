Zahiragić o nesreći: "Ne želim vjerovati da bi neko namjerno brzo vozio"

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Haris Zahiragić komentarisao je aktuelnu situaciju u Sarajevu nakon današnje tramvajske nesreće, ali je iznio i oštre kritike na račun vladajuće Trojke u vezi sa poslovanjem javnih preduzeća.

Gostujući u emisiji Špica TVSA, Zahiragić je naglasio kako ne želi politizirati nesreću prije nego što budu poznati zvanični rezultati istrage, ali je upozorio na, prema njegovoj ocjeni, loše stanje gradske infrastrukture.

- Ne želim vjerovati da bi neko namjerno brzo vozio ako nije posrijedi tehnički kvar koji je doveo do toga da se taj tramvaj ne može zaustaviti. Tu su elektroinstalacije, šine, stari tramvaji. Nešto sa tramvajskim saobraćajem duboko nije u redu - kazao je Zahiragić.

On se osvrnuo i na rekonstrukciju tramvajske pruge, ističući problem netransparentnog trošenja javnog novca i sve veće gužve u javnom prijevozu uprkos velikim kreditima.

- Uložili smo stotine miliona maraka u javni prijevoz, a gužve su sve veće. Tramvaji ne voze čim padne prvi snijeg, a nesreće su sve češće. Tražimo već dugo da vidimo te tajne ugovore – šta je plaćeno, a šta zapravo izvedeno - rekao je Zahiragić.