Ivo Šeremet: 126. godišnjica rođenja bh. slikara

Na današnji dan 1900. godine, u Livnu je rođen Ivo Šeremet, jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika impresionizma. Godine 1912., Šeremet je došao u Sarajevo, gdje je pohađao realnu školu, a 1919. školovanje ga dalje vodi u Zagreb, potom u Beč, te Krakov, gdje je završio Akademiju likovnih umjetnosti. Do početka Drugog svjetskog rata Šeremet je živio i stvarao u Beogradu, a potom od 1941. do 1948. opet u Zagrebu, odakle se vratio u Sarajevo, gdje je ostao do kraja života. Šeremet je 1959. godine osnovao Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a nešto kasnije i Slikarsku koloniju u Počitelju. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine te dobitnik brojnih društvenih priznanja i nagrada, između ostalih, Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva. Preminuo je 30. jula 1991. godine u Sarajevu.

Benvenuto Čelini . Archinform.net Benvenuto Čelini . Archinform.net

Umro italijanski vajar, zlatar i pisac Benvenuto Čelini 1571. - Umro italijanski vajar, zlatar i pisac Benvenuto Čelini (Cellini), čija je autobiografija "Život Benvenuta Čelinija pisan vlastitom rukom" - kod nas prevedena pod naslovom "Moj život" - značajan dokument za kulturnu historiju renesanse. Također je napisao "Traktat o zlatarstvu" i "Traktat o vajarstvu". Napravio je mnoštvo minuciozno urađenih likova i sitnih zlatarskih predmeta, ali i skulpture i reljefe velikog formata, poput "Perseja s glavom meduze", "Kozima Medičija" i "Nimfe iz Fontenbloa". 1675. – U Dubrovniku rođen Ignjat Đurđević, hrvatski barokni pjesnik i historičar. Za života je štampao barokni religiozni spjev „Uzdasi Mandalijene pokornice“, čemu je dodao „Razlike pjesni duhovne i djeloispravne“, prepjev sveukupnog psaltira „Saltijer slovinski“ i latinsku raspravu o brodolomu sv. Pavla na Mljetu, koja je izazvala polemičke reakcije. 1768. - Rođen ruski književnik Ivan Andrejevič Krilov, koji je u basnama slijedio grčkog pisca Ezopa, ali se inspirirao i ruskim folklorom. Osim basni, pisao je i satirična "pisma" i komedije. Znatno je utjecao na evropsku literaturu. Djela: "Modna trgovina", "Lekcija kćerima", "Književnik u predsoblju", "Histerična porodica", "Kafana"… 1883. - Umro njemački kompozitor Rihard Vagner (Richard Wagner), tvorac njemačke muzičke drame, uz Đuzepea Verdija (Giuseppe) najznačajniji romantičarski operski kompozitor 19. stoljeća. Djela: muzičke drame "Parsifal", "Tanhojzer", "Holanđanin lutalica", "Rienci", "Tristan i Izolda", "Loengrin", "Nirnberški majstori pjevači", "Nibelunški prsten", koji se sastoji od četiri drame - "Rajnsko zlato", "Valkira", "Zigfrid", "Sumrak bogova", muzičko-filozofske studije "Umjetničko djelo budućnosti", "Umjetnost i revolucija", "Opera i drama". 1894. - Preminuo Franjo Rački, hrvatski historičar i političar, "otac hrvatske moderne kritičke historiografije". Prvi je proučavao sadržaj Bašćanske ploče koja je tada bila dio podnog kamenja mjesne crkve na Krku. Na temelju svojih istraživanja glagoljske ostavštine objavio je radove „Pregled glagoljske crkvene književnosti s osobitim obzirom na sv. pismo i liturgičke knjige“ i „Viek i djelovanje sv. Cyrilla i Methoda slovjenskih apošlolov“. 1933. - Rođena Kim Novak, američka glumica koja je bila jedna od najpopularnijih filmskih zvijezda tokom 1950-ih godina 20. stoljeća. Jedna od njenih najpoznatijih uloga bila je u filmu „Vrtoglavica“ reditelja Alfreda Hičkoka (Hitchcock). Bila je jedna od tri Hičkokove ljevoruke plavuše. 1944. - Džeri Springer (Jerry Springer), američki televizijski voditelj, rođen je na današnji dan. Od 1991. do 2018. Džeri je snimio 27 sezona hit tok šoua „The Jerri Springer Shov”, koji je bio poznat po svojim kontroverznim temama i često po tučama s gostima. Legendarni voditelj Džeri Springer i bivši gradonačelnik Sinsinatija preminuo je 27. aprila 2023. godine.

Bogdan Tanjević . Avaz Bogdan Tanjević . Avaz