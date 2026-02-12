Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Video / U krug GRAS-a na Remizi dovezen tramvaj smrti

Iz Tužilaštva KS ranije je saopćeno da će tramvaj biti podvrgnut vještačenju kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće

Tramvaj smrti. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

12.2.2026

Tramvaj koji je danas izazvao jezivu saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao 23-godišnji mladić, dovezen je u krug Grasa na Remizi.

Iz Tužilaštva KS ranije je saopćeno da će tramvaj biti podvrgnut vještačenju kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće.

Pored tragično stradalog mladića, četiri osobe su povrijeđene, među kojima i maloljetna tinejdžerka čije je stanje životno ugroženo.

Podsjećamo, tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji, a pri uključivanju na glavnu saobraćajnicu kod Mašinske škole iskočio je iz šina. Nakon toga je prošao kroz autobusko stajalište i završio na saobraćajnici.

# TRAMVAJ
# SARAJEVO
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.