Video / U krug GRAS-a na Remizi dovezen tramvaj smrti

Tramvaj koji je danas izazvao jezivu saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao 23-godišnji mladić, dovezen je u krug Grasa na Remizi.
Iz Tužilaštva KS ranije je saopćeno da će tramvaj biti podvrgnut vještačenju kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće.
Pored tragično stradalog mladića, četiri osobe su povrijeđene, među kojima i maloljetna tinejdžerka čije je stanje životno ugroženo.
Podsjećamo, tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji, a pri uključivanju na glavnu saobraćajnicu kod Mašinske škole iskočio je iz šina. Nakon toga je prošao kroz autobusko stajalište i završio na saobraćajnici.