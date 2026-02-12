Šteta se oglasio nakon nesreće: Insistirat ću na punoj odgovornosti i sankcijama

Strašna tramvajska nesreća u Sarajevu se dogodila danas oko 12:15 sati u kojoj je poginula jedna osoba, a četiri su povrijeđene.

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta oglasio se gotovo deset sati kasnije.

- Danas je Sarajevo doživjelo jednu od onih tragedija koje nas sve zaustave i ostave bez riječi. Izražavam najdublje saučešće porodici mladića koji je izgubio život. Roditeljima, porodici i svima koji prolaze kroz ovu nezamislivu bol upućujem iskreno saučešće - istakao je on.

Naveo je da je, od trenutka nesreće, u stalnom kontaktu sa nadležnim službama, upravom preduzeća i zdravstvenim ustanovama.

- Bio sam u bolnici, razgovarao sa ljekarima i povrijeđenim osobama, kako bih im lično pružio podršku i uvjerio se da sistem reaguje u punom kapacitetu. Na licu mjesta sam od trenutka nesreće, pa sve do sada kada je tramvaj uklonjen sa mjesta nesreće. Ovo nije trenutak za špekulacije, niti za donošenje zaključaka prije nego što nadležni organi okončaju istragu. Istraga o uzrocima nesreće je u toku - pojasnio je.