Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAPOKON

Šteta se oglasio nakon nesreće: Insistirat ću na punoj odgovornosti i sankcijama

Po okončanju istrage i nakon što se utvrde sve činjenice i svi propusti oni će imati ime i prezime, rekao je

Adnan Šteta. Fena

M. Až.

12.2.2026

Strašna tramvajska nesreća u Sarajevu se dogodila danas oko 12:15 sati u kojoj je poginula jedna osoba, a četiri su povrijeđene.

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta oglasio se gotovo deset sati kasnije.

- Danas je Sarajevo doživjelo jednu od onih tragedija koje nas sve zaustave i ostave bez riječi. Izražavam najdublje saučešće porodici mladića koji je izgubio život. Roditeljima, porodici i svima koji prolaze kroz ovu nezamislivu bol upućujem iskreno saučešće - istakao je on.

Naveo je da je, od trenutka nesreće, u stalnom kontaktu sa nadležnim službama, upravom preduzeća i zdravstvenim ustanovama.

- Bio sam u bolnici, razgovarao sa ljekarima i povrijeđenim osobama, kako bih im lično pružio podršku i uvjerio se da sistem reaguje u punom kapacitetu. Na licu mjesta sam od trenutka nesreće, pa sve do sada kada je tramvaj uklonjen sa mjesta nesreće. Ovo nije trenutak za špekulacije, niti za donošenje zaključaka prije nego što nadležni organi okončaju istragu. Istraga o uzrocima nesreće je u toku - pojasnio je.

Ipak, poručuje da razumije ogorčenje, strah i uznemirenost građana.

- I sam sam otac i dijelim osjećaj težine koji danas osjeća cijeli grad. Danas porodice zaslužuju da pokažemo dostojanstvo prema njima i da pokažemo poštovanje prema nastradalom mladiću i povrijeđenim osobama. Kao resorni ministar, mogu u ovom trenutku obećati da će se svi aspekti funkcionisanja javnog prevoza dodatno i bez izuzetaka preispitati. Po okončanju istrage i nakon što se utvrde sve činjenice i svi propusti oni će imati ime i prezime. Insistirat ću na punoj odgovornosti i sankcijama. Sigurnost građana, a posebno djece, mora biti i ostaje iznad svega. Sarajevo je danas ujedinjeno u boli - zaključio je na kraju objave.

Uviđaj ove nesreće se radio pod nadzorom dva tužioca, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke.

Bit će provedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama.

# TRAMVAJ
# ADNAN ŠTETA
# SARAJEVO
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.