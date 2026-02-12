SARAJEVO

Saobraćaj u potpunosti normalizovan nakon što je uklonjen tramvaj smrti

Nešto više od osam sati nakon teške nesreće u Sarajevu, sa glavne saobraćajnice je uklonjen tramvaj

Tramvaj smrti. Avaz

M. Až.

12.2.2026

Nešto više od osam sati nakon teške nesreće u Sarajevu, sa glavne saobraćajnice je uklonjen tramvaj koji je od siline udara potpuno uništen, a saobraćaj u pravcu Baščaršije je u potpunosti normalizovan.

Tramvaj je uklonjen uz pomoć teške mehanizacije tri sata nakon dolaska ekipe koja je bila zadužena za njegovo uklanjanje.

U prostorijama GRAS-a, gdje je tramvaj prebačen, sutra će biti nastavljen uviđaj pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo.

U ovoj nesreći su povrijeđene četiri osobe, od kojih je 17-godišnja djevojka zadobila teže povrede. Stanje pacijenata koji su hospitalizovani na KCUS-u nije poznato.

# TRAMVAJ
# SARAJEVO
# SAOBRAĆAJ
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.