Saobraćaj u potpunosti normalizovan nakon što je uklonjen tramvaj smrti

Nešto više od osam sati nakon teške nesreće u Sarajevu, sa glavne saobraćajnice je uklonjen tramvaj koji je od siline udara potpuno uništen, a saobraćaj u pravcu Baščaršije je u potpunosti normalizovan.

Tramvaj je uklonjen uz pomoć teške mehanizacije tri sata nakon dolaska ekipe koja je bila zadužena za njegovo uklanjanje.

U prostorijama GRAS-a, gdje je tramvaj prebačen, sutra će biti nastavljen uviđaj pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo.

U ovoj nesreći su povrijeđene četiri osobe, od kojih je 17-godišnja djevojka zadobila teže povrede. Stanje pacijenata koji su hospitalizovani na KCUS-u nije poznato.