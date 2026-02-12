Mostar dobija Memorijalni centar: Održana osnivačka skupština

Novi memorijalni prostor zamišljen je kao institucija koja će na jednom mjestu čuvati sjećanje na sve kroz šta su prošli Mostar i njegovi građani.

U Centru za kulturu Mostar večeras je održana osnivačka skupština nevladine organizacije Memorijalni centar Mostar. U prisustvu velikog broja mostarskih boraca, ratnih veterana, porodica šehida i poginulih boraca, te legendarnih komandanata, usvojen je Statut udruženja i imenovani su Upravni i Nadzorni odbor, kao i deset stručnih odbora koji će voditi aktivnosti na rekonstrukciji, domaćoj i međunarodnoj afirmaciji budućeg centra.

- Sjećanje je najvažniji oblik otpora prema svima koji pokušavaju izvršiti reviziju historije i umanjiti značaj naše časne borbe“, zajednička je poruka mostarskih boraca.

Prvi koraci

Tokom rasprave definisani su i prvi konkretni koraci budućeg rada:

- Pokretanje inicijativa kako bi Memorijalni centar bio uvršten u zvanične programe posjeta i obrazovne sisteme na svim nivoima vlasti;

- Uređenje prve faze prostora u bašti kao ljetnog multimedijalnog centra sa različitim sadržajima;

- Priprema sezonskih postavki i razvoj ozbiljnog plana edukacije mladih;

- Organizovanje posjeta škola, ekskurzija i grupa iz cijelog regiona, uz projekcije filmova i stručno vođenje;

- Uspostavljanje saradnje sa protokolima domaćih i međunarodnih institucija.

Poziv zajednici

Istaknuto je da će svi uključeni u projekt raditi pro bono do završetka uspostave sistema i profesionalizacije rada, nakon čega bi se centar trebao samoodrživo finansirati kroz ulaznice, programe i partnerske projekte.

- Grad heroj mora svoju muku prikazati dostojanstveno, promišljeno i istinito - rečeno je na skupštini.

Osnivači su na kraju uputili poziv cijeloj zajednici da se uključi i pomogne realizaciju projekta:

- Ovo je poduhvat svih nas. Mostar treba prostor na koji ćemo biti ponosni i koji ćemo ostaviti budućim generacijama. To nam je dužnost i obaveza.