Nakon stravične nesreće: Roditelji i učenici KŠC-a u koji ide povrijeđena djevojčica izašli na ulice

Djevojčica je drugarica moje kćerke. Sva su djeca šokirana i ranije su došla s nastave, kazao je otac jedne od učenica KŠC

Roditelji na mjestu nesreće. Avaz

L. S.

12.2.2026

Nakon stravične tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić, a četiri osobe su povrijeđene, uključujući i maloljetnu tinejdžerku koja je životno ugrožena, grupa roditelja učenika KŠC Medicinske škole Sveti Josip iz Sarajeva, koju pohađa djevojčica povrijeđena u nesreći, okupila se ispred Zemaljskog muzeja kako bi iskazali podršku stradalima i njihovim porodicama.

Zabrinuti su zbog sigurnosti djece u saobraćaju, ali i svih građana


- Djevojčica je drugarica moje kćerke. Sva su djeca šokirana i ranije su došla s nastave. Ovo je grozno – moglo je biti bilo čije dijete. Djevojčica za primjer. Samo je krenula u školu i nije stigla zbog nemara i neodgovornosti, i uzimanja zdravo za gotovo naših novaca i resursa - kazao je za "Avaz" Svjetlan H., otac jedne od učenica KŠC.

- Ovdje smo jer se solidarišemo sa svim roditeljima i djecom kojima se to isto može dogoditi. Ogorčeni smo na nemar na svakom polju i na žrtve koje samo postaju broj na papiru, od Jablanice do Tuzle. Tražimo odgovore i odgovorne - kazao je jedan od okupljenih roditelja.

Nesreća iz juna 2017.. Avaz

U blizini su škole i fakulteti, a već je nekoliko nesreća bilo na ovom mjestu. Prije nekoliko godina tramvaj je izletio iz šina na isti način.

# NESREĆA
# SARAJEVO
# BIH
