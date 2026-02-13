Sanacija 25 kuća u Gračanici uz pomoć lokalnih i državnih vlasti: Kiša i zima više neće ulaziti u romske domove

U romskim naseljima Škahovica, Donja Orahovica, Šenik i Nurkići u Gračanici živi gotovo 100 romskih porodica sa 500 članova, a mnogi od njih u neuslovnim kućama kojima je potrebna hitna sanacija. U Udruženju Roma „Uspješni crveni“ su, zahvaljujući pomoći Ministarstva za ljudska prava BiH i Grada Gračanice, pokrenuli akciju sanacije kuća za 25 porodica.
- Mi smo zahvalni Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH koje će ovu akciju podržati sa 75.000 maraka i Gradu Gračanica, koji je dao 10.000 maraka - kaže predsjednik Udruženja Roma „Uspješni crveni“ Enes Muratović.
Pomoć najugroženijim
Ovim novcem, kako navodi, bit će djelimično sanirane kuće najugroženijih porodica, posebno kuće koje prokišnjavaju i na kojima treba zamijeniti prozore ili vrata.
- Znamo da to neće biti dovoljno, ali nama je drago kada vidimo da se zajednica i na ovaj način angažira da nam pomogne, posebno višečlanim porodicama, bez primanja - istakao je predsjednik Udruženja Roma „Uspješni crveni“ Enes Muratović.
Među najugroženijima su ratni vojni invalid Ćazim Muratović koji u trošnoj kući živi sa sedam članova porodice, te Safeta Osmanović koja također živi u teškim stambenim uslovima, ističe zamjenik predsjednika Jasmin Muratović.
Romsko stanovništvo, među kojim su i Romi s područja Gračanice, danas čini jednu od najvećih manjinskih grupa stanovništva u Evrope i najbrojnija su manjinska grupa u Bosni i Hercegovini.
Mnogi od njih ipak i dalje žive u neformalnim naseljima, bez pristupa vodi i struji, iako je posljednjih decenija putem lokalnih i državnih vlasti kontinuirano ulagano, u saradnji s općinama i fondovima EU, u rješavanje stambenih pitanja za stotine romskih porodica širom BiH. Ilustracije radi, samo u jednoj godini, 2012., prema podacima EU, uložena su četiri miliona eura.
Legalizacija i poboljšanje uslova života u neformalnim naseljima još traje i neujednačena je u cijeloj zemlji, a lokalne akcione planove pripremaju općine.
Bez posla i novca
Također, većina Roma u BiH ili radi u neformalnoj ekonomiji ili nemaju sredstava za izdržavanje. Procent zaposlenih Roma je veoma nizak i prema procjenama vlasti kreće se od jedan do tri posto, ovisno o tome radi li se o FBiH, RS ili Distriktu Brčko. Oni koji se zaposle često ne žele više da se registruju niti identifikuju kao Romi, kako bi izbjegli društvenu stigmu, prema podacima OSCE-a.
Veoma malo Roma je također prijavljeno kao nezaposleno na zavodima za zapošljavanje. Javni programi subvencionisanja zapošljavanja i samozapošljavanja romske populacije dali su male rezultate, zbog izostanka zadržavanja zaposlenih na kraju projekata.
Najbrojnija manjina
Prema popisu iz 2013. godine, u BiH živi 12.583 Roma, što čini 0,36 posto ukupnog stanovništva, a to ih svrstava u najveću od 17 nacionalnih manjina u državi. Istovremeno su društveno, ekonomski i politički najmarginalizovaniji i svakodnevno se suočavaju s diskriminacijom.
Veće romske zajednice u BiH žive u Brčkom, Bijeljini, Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli, Kaknju, Prijedoru, Zenici i Tesliću.