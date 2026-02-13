Sanacija 25 kuća u Gračanici uz pomoć lokalnih i državnih vlasti: Kiša i zima više neće ulaziti u romske domove



U romskim naseljima Škahovica, Donja Orahovica, Šenik i Nurkići u Gračanici živi gotovo 100 romskih porodica sa 500 članova, a mnogi od njih u neuslovnim kućama kojima je potrebna hitna sanacija. U Udruženju Roma „Uspješni crveni“ su, zahvaljujući pomoći Ministarstva za ljudska prava BiH i Grada Gračanice, pokrenuli akciju sanacije kuća za 25 porodica.

- Mi smo zahvalni Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH koje će ovu akciju podržati sa 75.000 maraka i Gradu Gračanica, koji je dao 10.000 maraka - kaže predsjednik Udruženja Roma „Uspješni crveni“ Enes Muratović. Pomoć najugroženijim Ovim novcem, kako navodi, bit će djelimično sanirane kuće najugroženijih porodica, posebno kuće koje prokišnjavaju i na kojima treba zamijeniti prozore ili vrata. - Znamo da to neće biti dovoljno, ali nama je drago kada vidimo da se zajednica i na ovaj način angažira da nam pomogne, posebno višečlanim porodicama, bez primanja - istakao je predsjednik Udruženja Roma „Uspješni crveni“ Enes Muratović. Među najugroženijima su ratni vojni invalid Ćazim Muratović koji u trošnoj kući živi sa sedam članova porodice, te Safeta Osmanović koja također živi u teškim stambenim uslovima, ističe zamjenik predsjednika Jasmin Muratović.

